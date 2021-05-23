Польша обвинила Беларусь в угоне пассажирского самолета и терроризме

Руководство Польши заявило, что 23 мая Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair, введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании. Таким образом белорусские силовики провели спланированную операцию по задержанию основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщило агентство "РБК", ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он добавил, что уже обратился в Совет Европы, чтобы вынести рассмотрение данного нарушения отдельной повестку на завтрашнем заседании, которое пройдет в Брюсселе.

"Угон пассажирского самолета является актом государственного терроризма, который не может оставаться безнаказанным", – обозначил глава польского правительства.

Также Матеуш заявил, что посол Беларуси в Варшаве уже вызван в МИД для дачи пояснений в связи с резонансным происшествием.

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