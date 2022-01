Как Опра Уинфри, которую насиловали с детства, стала одной из самых влиятельных женщин в мире

Самой популярной американской журналистке, актрисе и писательнице Опре Уинфри 29 января исполнилось 68 лет. Теледива стала первой темнокожей женщиной-миллиардершей благодаря своему авторскому ток-шоу. Дать интервью Уинфри не боятся ни королевские особы, ни политики, ни скандальные знаменитости.

Бизнесвумен является владелицей медиахолдинга, занимается благотворительностью и борется с насилием и сексизмом, потому что сама с 9-летнего возраста неоднократно была изнасилована мужчинами. OBOZREVATEL рассказывает, как униженная девочка с оскверненной судьбой смогла стать одной из самых влиятельных женщин в мире.

Нищее детство

Родители оставили маленькую дочь на воспитание бабушки и дедушки, а сами находились на заработках. Они воспитывали Уинфри в строгости, часто избивали и заставляли работать на ферме. Детство было настолько бедным, что девочка ничего не слышала о ботинках, платьях и новых нарядах, пока не пошла в школу.

Научившись читать, Опра находила развлечение в книгах. В 6 лет мать забрала девочку, и они вместе с братом и сестрой переехали в штат Висконсин. Уинфри украла у матери деньги и убежала жить к отцу Вернону, потому что к ней начали проявлять сексуальный интерес кузены и их друзья. Однако мама отсудила право опеки над ребенком, и насилие продолжилось.

Истории насильников

Впервые Опру Уинфри изнасиловал ее 19-летний двоюродный брат. После полового акта она была вся в крови, а насильник взамен покупал ей мороженое. "Он насиловал меня в 9, 10, 11 и 12 лет. Тогда я не знала, что это такое. У меня не было понимания, откуда берутся дети. Я не осознавала того, что происходило", – поделилась Уинфри с принцем Гарри в программе "The Me You Can not See", где они обсуждали психологические проблемы.

Опру насиловали братья, их друзья и даже родной дядя. Она не скрывает, что с юного возраста употребляла наркотики. Звезда была убеждена, что от мужчин может быть только боль. В 13 лет Уинфри забеременела и не знала, от кого ребенок. Девушка была в отчаянии и пыталась покончить с жизнью, выпив моющее средство.

Жизнь спас отец

Мать отказалась от "проблемной" дочери, и Опра жила в приюте для детей из неблагополучных семей. Там беременную девушку унижали, поэтому отец решил ее забрать. Роды начались преждевременно и сын умер через несколько часов после рождения. Уинфри с тех пор бесплодна. Вернон работал парикмахером, однако успевал окружать травмированного подростка заботой и вниманием.

Папа прививал Опре любовь к учебе. В 16 лет школьница выиграла соревнование в ораторском клубе "Elks Club". За победу ей подарили гранд на обучение в университете Теннесси. Девушку пригласил в Белый дом президент Никсон как "выдающегося американского подростка" и представителя молодежи Нэшвилла. Карьеру в СМИ Опра начала на радио, а в 19 лет стала помощницей ведущей на канале CBS. Впоследствии ей предложили работать в кадре, и рейтинги утреннего шоу "Говорит Балтимор" выросли в три раза.

"Шоу Опры Уинфри"

В 1986 году на телеканале ABC впервые вышло на экраны "Шоу Опры Уинфри", которое смотрели в 65 странах. Через пару лет она стала самой популярной и богатой темнокожей женщиной Америки. В 1988 году Опра купила киностудию в Чикаго за 20 миллионов долларов, а также основала компанию по производству мультимедиа Harpo Productions.

В 2011 году она закрыла шоу и сосредоточилась на развитии собственного телевизионного канала The Oprah Winfrey Network. Последняя 4561 серия легендарного проекта вышла в эфир 25 мая 2011 года. Участниками программы становились не только звезды, но и обычные люди со сложными судьбами. Уинфри умеет сопереживать героям и подсказать правильный путь решения проблем.

Достижения Опры

Невероятную популярность Уинфри обрела благодаря своей искренности и щедрости. Однажды всем зрителям, находившимся в студии шоу, ведущая подарила триста автомобилей. Для американцев Опра авторитет в любом вопросе, они прислушиваются к ее мнению даже в политике. Товары, которые бизнесвумен рекламирует, сразу становятся бестселлерами.

По версии журнала Forbes, звезда заработала около трех миллиардов долларов на протяжении карьеры. Она сыграла в двадцати фильмах и получила премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль. Шоу Опры удостоено 48 наград "Эмми". Своим испытаниям в юности Уинфри благодарна, поскольку они придали ей силы и выдержки.

Как живет Уинфри сейчас

Недолюбленность в детстве повлияла на то, что сейчас Опра одинока. Об этом она написала в книге "What's wrong with you?" Рукопись стала лидером продаж в 2021 году по подсчетам The New York Times. Уинфри не перестала работать в жанре интервью. Последними самыми популярными выпусками являются разговоры с герцогами Сассекскими Меган Маркл и принцем Гарри, а также с певицей Адель.

Опра продолжает писать книги о своей жизни, кроме этого, активно занимается благотворительностью. Особенно помогает детям, которые живут в бедных странах, а также семьям, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Ежегодно Уинфри жертвует в свой благотворительный фонд более полумиллиона долларов.

