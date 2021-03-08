Мысли о суициде, расизм и бегство в США: о чем сказали Меган Маркл и принц Гарри в интервью Опре

На американском телеканале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей.

Супруги в двухчасовой беседе с телеведущей Опрой Уинфри рассказали много интересных подробностей, которые до этого оставались неизвестными. Так, Меган призналась, что когда была членом королевской семьи, ее посещали мысли о самоубийстве. Об этом пишет Cbsnews.

"Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве", – объяснила она.

О жизни Меган в королевской семье

Ей запрещали комментировать происходящее в королевской семье, а также встречаться с друзьями.

Об отношениях Меган с королевой

"Королева Елизавета всегда была мила с Меган. Людям трудно отделять эти два понятия, но ведь есть семья, а есть люди, которые решают государственные дела, это две разные вещи", – заявил Гарри.

О сыне Арчи

Первенцу Меган и Гарри не дали титул принца и охрану. Маркл считает, что это из-за цвета ее кожи.

"В те месяцы, когда я была беременна, шли разговоры… насколько темной будет его кожа после рождения", – сказала герцогиня Сассекская.

О принцессе Диане

Гарри переживал, что история его матери принцессы Дианы повторится с Меган и просил семью помочь, но ему отказывали.

О свадьбе

Оказалось, что она состоялась за три дня до официальной церемонии, которую показывали по телевидению.

О втором ребенке

Принц Гарри и Меган заявили, что этим летом у них родится девочка.

О расовой дискриминации

Паре было обидно, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов о расовой принадлежности Меган.

"Никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно", – заявил Гарри.

О взаимоотношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт довела Меган до слез, а не наоборот, как писали СМИ:

"Мы не сошлись в выборе платья для девочек-цветочниц на свадьбе, и это заставило меня плакать. Но Кейт вскоре извинилась и прислала цветы", – призналась герцогиня Сассекская.

Почему переехали в США

"Мне пришлось поставить себя на ее место, чтобы понять, с какими расовыми предрассудками Меган столкнулась. На это не нужно было много времени", – объяснил принц Гарри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл отреагировала на слухи об издевательстве над помощницами. Она заявила, что ее без оснований обвинили в плохом отношении к работникам в Кенсингтонском дворце.