Как назвать по-украински McDonald's: объяснение

Многие иноязычные названия, особенно пришедшие из английского языка, заканчиваются на букву S, например такие распространенные, как Windows или McDonald's. И иногда возникает необходимость транслитерировать эти названия на украинский. Но как это сделать правильно – с буквой с или з в конце слова?

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На этот вопрос в своем блоге ответил языковед, профессор Александр Пономарив. По его словам, в таких случаях следует руководствоваться четким правилом.

"Лучше говорить "Віндовз", "Макдоналдз", потому что в английском, как и в украинском языке, звонкие согласные в конце слова не оглушаются", - объяснил Пономарив своим читателям.

Чтобы лучше понять этот принцип, вспомните, как вы произносите на украинском языке слова "газ", "мороз", "джаз", "доказ", "алмаз". В конце каждого из них отчетливо произносится звук ."з", он не превращается в глухое "с". Аналогичным образом следует произносить и указанные заимствованные названия. И, конечно, писать их тоже с буквой "з", ведь запись украинских слов происходит по фонетическому принципу. То есть, как слышим, так и пишем.

Кстати, именно по тому же принципу в украинском языке не оглушается буква в, которая стоит в конце слова. Например, если вы хотите использовать глагол в мужском роде и в прошлом, не говорите "робиф", "ходиф" или "бачиф" – такое оглушение является проявлением русского акцента.

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