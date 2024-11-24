В Румынии прошли выборы президента: кто лидирует по данным экзитполов

В Румынии в воскресенье 24 ноября провели первый тур президентских выборов. Вечером экзитполы уже объявили предварительные результаты. Согласно им, в лидерах оказались действующий премьер Марчел Чолаку и кандидат от Либерально-консервативной реформаторской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони.

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Они предположительно проходят во второй тур выборов, которые запланированы на 8 декабря. Об этом говорится в результатах опроса от Avangarde – CIRA и CURS, передает "Europa Liberă România".

В тройку лидеров попадает также независимый кандидат Калин Джорджеску. Его рейтинг резко поднялся за последние недели. Джорджеску провел мощную кампанию в TikTok, где многие его видео стали вирусными. В то же время правый кандидат Джордж Симион, который не поддерживает помощь Украине, вероятно не попадает во второй тур.

Согласно экзитполу CIRA по состоянию на 21:00:

– Марчел Чолаку 25%;

– Елена Ласкони 18%;

– Келин Джорджеску 16%;

– Джордже Симион 15%;

– Николае Чуке 14%.

Согласно экзитполу CURS :

– Марчел Чолаку имеет 25%,

– Елена Ласкони 18,1%,

– Келин Георгеску 16%,

– Джордже Симион 14,1%.

Отметим, что Марчел Чолаку решительно выступает за поддержку Украины. Политик поддерживает нашу страну и ее членство в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре президентских выборов в Румынии участвовало более 10 кандидатов. Одним из фаворитов предвыборной гонки считается действующий премьер-министр Марчел Чолаку, представляющий Социал-демократическую партию.

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