Смертельную стрельбу в Киеве устроил чемпион Европы по тайскому боксу – СМИ

23 ноября в столичной гостинице Sky Loft на ул. Еспланадна, 17 произошла стрельба. Во время инцидента был убит один человек, еще двое получили ранения.

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Как сообщает detective-info.com.ua, стрелком оказался 30-летний мастер спорта по тайскому боксу с криминальным прошлым Дмитрий Рашевский по прозвищу Рашик.

Известно, что в юношеском возрасте этот воспитанник запорожского клуба тайского бокса "Кросс" неоднократно поднимался на пьедесталы континентальных и мировых турниров: в 2010 году завоевал "золото" на чемпионате Европы в Италии, а в следующем году - выиграл Кубок Европы и стал серебряным призером мировой первенства.

Рашевский уже объявлен в розыск. Сообщается, что подозреваемый вооружен и опасен.

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