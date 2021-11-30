Как стать миллиардером: 6 вещей, которые Марк Цукерберг, Илон Маск и Опра Уинфри делают каждый день

Порой люди завистливо смотрят на успешных предпринимателей, артистов и спортсменов и ошибочно считают, что заработать собственный миллиард невозможно. Илон Маск, Марк Цукерберг или Опра Уинфри когда-то тоже не имели славы и денег, а лишь ежедневно работали над собственным совершенствованием. Однако, даже с приличной суммой на банковском счету, они не прекращают саморазвиваться.

Спорт, книги и выход из зоны комфорта присутствуют в жизни успешных знаменитостей каждый день. Сайт Лайфхакер собрал шесть основных вещей, которые делают миллиардеры в независимости от выходных и отпуска.

1. Чтение литературы, не связанной с работой

Если вы считаете, что Илон Маск то и делает, что целыми днями читает книги о бизнесе, космосе и финансах, то вы глубоко заблуждаетесь. В интервью журналу Rolling Stone предприниматель рассказал, что отдает предпочтение научной фантастике и биографическим произведениям. "Меня воспитывали книги. Прежде всего книги, а потом уже родители", – заявил самый богатый в списке Forbes.

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Чтение расширяет рамки мировоззрения и дает возможность взглянуть на жизнь со стороны. Литература учит ставить себя на место другого человека (персонажа), что важно уметь успешному лидеру. Книги в ежедневном "рационе" необходимы для тех, кто мечтает заработать миллион.

2. В здоровом теле – здоровый дух

Автор книги "Привычки богатых людей" Том Корли заметил, что личности, о которых он писал, имеют один общий ритуал – ежедневные занятия спортом. Физические упражнения необходимы не только для поддержания стройного тела, но и, в первую очередь, для крепкого здоровья. Даже минимальная нагрузка каждый день способна продлить жизнь человека.

Корли также подчеркнул, что у людей, занимающихся бегом или ходьбой, есть ряд преимуществ: у них выше IQ, сила воли, уверенность в себе и на 20% больше физической энергии.

3. Гоните страх – выходите из зоны комфорта

Порой кажется, что шаг на встречу своему успеху может стать фатальным. Страх – это нормально. Но именно он загоняет нас в условные рамки и не позволяет выбраться из зоны комфорта. Иногда к нему присоединяется и лень, которая якобы шепчет: "Все и так хорошо, все так удобно. Зачем что-то менять?". Срочно избавляйтесь от таких компаньонов.

Даже если что-то кажется невозможным, важно пробовать. Кому-то может быть страшно вступать на публике. Да так сильно, что на рубашке остаются пятна пота. Нужно преодолевать боязнь и перепрыгивать собственную голову.

4. Много и часто гуляйте

Американская психологическая ассоциация провела исследование, которое доказало, что прогулки на свежем воздухе повышают креативность и улучшают навыки решения проблем. Марк Цукерберг, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, директор LinkedIn Джефф Вейнер и CEO в Google Сундар Пичаи и вовсе организовывают деловые встречи в парках, чтобы можно было идти и беседовать о важных вопросах.

"Я считаю, что это быстрый способ сразу приступить к делу, принять решение и заключить сделку. К тому же это позволяет немного размяться и весь оставшийся день быть энергичным и собранным", – написал в своем блоге Брэнсон.

5. Берите пример с Билла Гейтса – помогайте другим

Создатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда считаются одними из самых щедрых меценатов и филантропов в мире. В 2010 году совместно с крупнейшим инвестором Уоррен Баффет они начали филантропическую кампанию "Клятва дарения". Участвуя в ней, состоятельные люди и семьи принимают на себя моральное обязательство отдавать не меньше половины своего состояния на благотворительность.

Не стоит думать, что помогать могут только богатые и только деньгами. Нуждаться в помощи может коллега по работе или пожилой человек, которому трудно донести пакеты до дома. Наверняка у вас есть ненужные вещи, которые можно было бы отдать нуждающимся. Даже распространение информации в соцсетях может быть для кого-то полезным.

6. Не прекращайте бороться

Бороться с собой, со своей неуверенностью и страхом. Бороться, чтобы доказать себе, соперникам и критикам, что вы добились успеха. Научитесь прощать и отпускать обиды: они могут сильно вас тормозить. Не зацикливайтесь на поражениях, а продолжайте ежедневно идти к своей цели.

Баскетболист Майкл Джордан однажды сказал: "Я играю, чтобы победить, — во время тренировки или во время реального матча. И я ничему не позволю помешать мне и моему желанию выиграть". Он прошёл долгий путь: когда-то его исключили из школьной баскетбольной команды, но это не помешало ему стать профессиональным баскетболистом и самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

За каждой историей успеха стоит колоссальный труд и борьба. Многие люди, которые сейчас тратят миллионы, когда-то не имели ничего. Важно верить в себя и не отворачиваться от цели, какими бы трудными не были преграды на пути к ней.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Майкл Симмонс, основатель компании Empact, создал правило пяти часов, которое делает день более продуктивным. Сейчас им пользуются люди, имена которых можно прочесть на верхних строчках списка Forbes: Илон Маск, Билл Гейст, Марк Цукерберг и другие. Как оно работает – читайте в нашем материале.