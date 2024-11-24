Российский самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся с туристами на борту при посадке в Турции. Видео

В аэропорту "Анталья" (Турция) вечером 24 ноября загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100, на котором находились люди. 89 пассажиров и шесть членов экипажа эвакуировали, пострадавших, предварительно, нет.

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Этот борт авиакомпании "Азимут" прилетел из Сочи. Росавиация отчиталась, что погибших нет.

По словам очевидцев, изначально, во время посадки, загорелся левый двигатель, после чего огонь усилился.

В России после ЧП перенесли прибытие самолета из Антальи в Сочи. Из данных онлайн-табло следует, что вместо 0:30 (по Москве) его прилет ожидается в 7:20 понедельника, 25 ноября. Рейс имеет пометку "задержан".

Аэропорт турецкого города Анталья временно закрывали, там проводилась доследственная проверка. Российских пассажиров отправили на аэровокзал, также пообещали подготовить резервный борт для обратного рейса.

РосСМИ пишут, что этот же самолет месяц назад повредил створки шасси при вынужденной посадке во "Внуково", аэропорту в Москве. Тогда это произошло из-за отказа гидросистемы.

16 октября при выполнении рейса из Минеральных Вод в Иваново на высоте 10 км экипаж Superjet 100 (RA-89085) доложил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме. В связи с этим борт сел на запасном аэродроме. Сигнал бедствия и срочности пилоты не декларировали, но во "Внуково" объявляли сигнал тревоги с кодом "синий".

При посадке на взлетно-посадочной полосе из-под самолета наблюдалось искрение. А на послеполетном осмотре были обнаружены течь гидрожидкости и повреждение створки шасси в виде протертой дыры.

Никто из 98 пассажиров и четырех членов экипажа в тот раз не пострадал. Самолет после инцидента 16 октября отстранили от полетов, всех пассажиров отправили до Иваново на резервном воздушном судне.

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