С Винником за кулисами был врач: ведущая рассказала, с каким органом у певца были проблемы

Ведущая шоу "Маска" Нателла Кирс рассказала, что на съемках музыкального проекта с певцом Олегом Винником находился врач. За кулисами, по ее словам, артисту периодически лечили горло.

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Тогда Нателла Кирс не придала этому особого значения, но сейчас, после внезапного исчезновения исполнителя, задумалась. Об этом она рассказала в новом видео для своего YouTube-канала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущая вспомнила, что заметила проблемы со здоровьем у члена жюри шоу "Маска" еще во время 2-го сезона шоу, который транслировали в конце 2021 года.

"Кто не знает, я была ведущей бекстейджа на шоу "Маска", 2 сезона. Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач. Делали какие-то манипуляции, процедуры с горлом , на что я не обращала особого внимания, ведь это артист, и подживлять горло уколами – это нормально. Однако, однако", – многозначительно отметила Кирс.

Именно тогда Олег Винник начал отменять и переносить свои концерты. Осенью 2021 года артист жаловался на проблемы со здоровьем, но не рассказывал, что с ним.

Напомним, что Винник вскоре после 24 февраля прошлого года прекратил выходить на связь. В последний раз его страница была активна на Пасху 2022 года.

Такое внезапное исчезновение дало толчок слухам о болезни звезды. Ранее фанаты Винника предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно только, что от болезни артист лечится в Германии.

Достоверно известно, что в Берлине артист не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтерскую деятельность он получил две награды.

ОBOZREVATEL ранее сообщал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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