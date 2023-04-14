Дело не только в болезни? Всплыла неожиданная деталь с 'пропажей' Олега Винника, от певца требуют объяснений

Общественность продолжает волновать "пропажа" известного украинского певца Олега Винника. Фанаты исполнителя негодуют, почему он не хочет выйти на связь и объяснить причину своего молчания. Поговаривают, что он не появляется на публике, так как столкнулся с серьезным недугом и проходит химиотерапию. Другие же не уверены в данных слухах, ведь видели вокалиста в хорошем расположение духа.

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С началом полномасштабного вторжения и Винник, и его "тайная жена" Таюне полностью исчезли из социальных сетей. Друзья и родственники упоминали, что он не может выходить на сцену, так как имеет огромные проблемы со здоровьем. Но OBOZREVATEL выяснил, что Олег планировал осенью 2022 года вновь давать концерты в Европе с новой авторской музыкальной программой "Безумная любовь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Выступления кумира миллионов так не состоялось, а в интернете всплыла деталь, что его гастроли переносятся на весну 2023 года в связи c "нестабильной геополитической ситуацией". Организаторы пообещали, что ранее купленные билеты будут действительны, и в ближайшее будущее станут известны новые даты концертов. Так, шоу в Гамбурге было запланировано на 14 октября 2022 года, в Дюссельдорфе – на 15 октября, в Оффенбах-на-Майне – на16 октября, а крайнее в Мюнхене – на 23 октября.

Кроме того, в первый день осени прошлого года Винник собирался ехать в Прагу. Но по той же причине его выступления отменили и в Чехии. За все время, а прошло 14 месяцев с начала полномасштабного вторжения, знаменитость ни разу не вышел в свет, он исчез из публичного пространства не только Украины, но Германии.

Глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон, которая продолжает общаться с артистом и его командой, обнадежила украинцев. Чтобы не накалять обстановку, она уверила – исполнитель готовит новые песни и скоро может вернуться к творческой деятельности. Однако поклонников исполнителя хита "Вовчиця" данные заявления не удовлетворяют. Они хотят лично убедиться, что с их кумиром все хорошо и требуют объяснений от его сторонников.

Разобраться в ситуации хотят и звезды украинского шоу-бизнеса. MamaRika в одном из интервью назвала "тайное" исчезновение Винника "зашкваром", оповестив, что разочаровалась в вокалисте. Горбунов признался, что он не отвечает на его звонки. А Оля Полякова не держит зла на мужчину, но и не оправдывает его, подчеркивая острую необходимость наконец-то выйти на связь с украинцами.

"Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Для этого не нужно так много, можно просто выйти в эфир и сказать: "Люди, я с вами, я есть". Я не могу осуждать людей, я же не знаю, что с ним. Он жив вообще? Может, он не может говорить. Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит", – высказалась звездная блондинка.

Ранее OBOZREVATEL показал, как Олег Винник выглядел в юные годы. Артист с детства модно одевался и был любимчиком девушек. Первой любовью селебрити оказалась его нынешняя супруга, с которой он познакомился в колледже и отправился после учебы в Германию.

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