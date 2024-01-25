'Не люди, а создания': Коля Серга предложил пожизненно осудить Гринкевичей, а их имущество передать ВСУ

Украинский музыкант, поэт и основатель "Культурного десанта" Коля Серга высказался по поводу коррупционного скандала, в эпицентре которого оказалась семья львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Артист пожелал причастным к обворованию украинских воинов очень сурового наказания в виде пожизненного заключения.

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Он считает, что за попытку наживиться на нуждах украинских воинов следует также жестоко наказывать, забирая все имущество у семьи. Об этом Коля Серга сказал 24 каналу.

"Похищение миллиардов гривен на ВСУ исчисляется количеством жизней, которые забрали. Я не считаю, что жизнь этого создания – не назвал бы даже человеком – стоит жизни хоть одного воина Вооруженных сил Украины", – резко высказался поэт.

Артист предлагает не просто конфисковать все имущество семьи Гринкевичей, а передать его на нужды украинских воинов.

"Поэтому, по моему мнению, в таких случаях, как минимум, нужна полная конфискация имущества всей той семьи с последующей передачей в пользу ВСУ. А самим Гринкевичам – желательно досмертный срок и черная метка", – сказал Коля Серга.

Напомним, Игорь Гринкевич является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд. грн. ДБР задержало его в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Роман Гринкевич – директор благотворительной организации – 22 января был задержан в Одессе. Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена, а на суде он заявил, что не знал об этом, ведь у него не было мобильного.

Ранее OBOZ.UA также писал, как коррупционный скандал затронул художницу Соню Морозюк, которая была невестой Романа Гринкевича. Ее мурал в Киеве зарисовали, от украинки отвернулись все звезды, а сама она заявила, что разорвала помолвку.

В ответ Гринкевич лишь иронично посмеялся в суде.

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