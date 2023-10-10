Не из-за войны? Брежнева отреагировала на слухи о причинах развода с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева, выступающая сейчас под псевдонимом VERA, и бывшая жена продюсера Константина Меладзе впервые прокомментировала разрыв с мужем. Слухи о том, что пара уже не вместе, ходили с 2022 года.

Артистка дала комментарий для рубрики ЖВЛ в "Завтраке с 1+1". Брежнева попросила уважать решение бывших супругов.

Исполнительница сказала, что они с Меладзе ценят приватность и хотят оставить это между ними. По ее словам, в соцсетях можно увидеть "немало спекулятивных тем" о звездном разводе, однако бывшие муж и жена желают не комментировать ситуацию. Вера Брежнева говорит, что они уважают друг друга и просят всех уважать их решение.

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Причиной развода могли стать разные взгляды пары относительно войны в Украине, говорят в сети. Вера Брежнева открыто осуждает вторжение России и активно занимается волонтерством. Константин Меладзе, в свою очередь, выбрал молчать.

Более того, недавно продюсер выпустил новую песню, написанную для предательницы Софии Тарасовой солистки "ВиаГры". Девушка, родом из Киева, которая в детстве пыталась строить карьеру певицы на украинской сцене, сейчас имеет российский паспорт и 24 февраля 2022 выставила пост с нарративом о братских народах. Трек Тарасовой под названием "Почему я?" стал первой работой Меладзе с момента полномасштабного вторжения.

О разрыве Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно из соцсетей певицы. Во время выпуска нового мини-альбома на украинском языке VERA написала, что в новый сборник вошла "война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос". Пара была в браке около восьми лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую тайну супругов Меладзе и Брежневой скрывали годами и что за "высокие материи" не позволили певице родить.

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