Меладзе и солистка 'ВИАГры', вбросавшая о 'братских народах', записали трек: где сейчас прячется киевлянка с паспортом России

Композитор Константин Меладзе и солистка группы "ВИАГра" София Тарасова, предавшая свой народ, записали новый трек. Артист, умалчивающий о войне в Украине, и певица, отрекшаяся от родины в пользу паспорта России, записали лирическую композицию "Почему я?"

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Это первая работа Меладзе с начала полномасштабной войны, которая вышла на его официальном канале на YouTube. OBOZREVATEL расскажет, где прячутся звезды и почему им близки нарративы о "братских народах" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уроженка Киева, которая заняла второе место на конкурсе "Детское Евровидение 2013", победила на "Детской Новой волне 2013", участвовала в топовых талант-шоу Украины и объединилась с другими украинцами для записи песни "Мир без войны" в 2014 году, была патриоткой только в детстве.

Когда ей нужно было завоевывать первых слушателей, артистка бегала по украинским телеканалам, каждый раз напоминая о своем существовании. Однако, когда первый этап был пройден, Тарасова вспомнила своих родственников-россиян и решила, что ей место среди народа террористов.

Она сменила гражданство Украины на российский паспорт, чем похвасталась перед подписчиками. 24 февраля 2022 года певица цинично подыграла пропаганде о "братских народах".

"Мои родители из Ленинграда, как и все предыдущие поколения. Но потому, что родители переехали, я родилась и выросла в Киеве. Единственная в семье знаю украинский язык. Всю свою жизнь я чувствовала себя на стыке. На стыке братских культур. Изнутри разрывает на части. Моя душа болит. Очень страшно. Говорить что-то сложно, и потому считаю нужным сейчас беречь свои силы для поддержки своих близких", – выдала предательница.

Сейчас киевлянка с российским паспортом живет в Европе. В ее соцсетях есть Берлин, Париж, Дубай, Мальорка и другие курорты, но ни слова о войне, нападении России или геноциде там не найти. Зато есть много пафоса, красивого отдыха и нытья о попытке жить заново.

В свою "родную" Россию Тарасова почему-то не возвращается. Равно как и в Киев. Песню с Меладзе они, скорее всего, записали в одной из европейских стран. Как пишут пропагандисты, Меладзе переехал в Италию.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 российских звездах, которые сначала осудили войну в Украине, а позже "переобулись" и стать путинистами. Подробнее о них – читайте в материале.

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