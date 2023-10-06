Официально. Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись

Украинская певица Вера Брежнева, которая около 8 лет была замужем за композитором и продюсером грузинского происхождения Константином Меладзе, заявила о разрыве. Слухи вокруг развода звездной пары ходят давно, однако артистка только сейчас решилась раскрыть поклонникам правду.

Об этом она написала в своих соцсетях. Комментарий по повожу разрыва Брежневой также опубликовал украинский блогер Богдан Беспалов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую", – написала звезда, прорекламировав свои новые работы и подтвердив слухи о разводе.

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"Да, мы развелись год назад и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", – передал слова звезды блогер.

Впервые о разводе украинской певицы и ее "молчуна"-мужа, который упорно игнорирует геноцид украинцев, блогер заговорил в августе прошлого года. Официально свой разрыв знаменитости не комментировали, хотя внимательные подписчики могли заметить изменения в жизни экс-влюбленных.

Так, Меладзе уже несколько раз видели без Брежневой в Европе, а исполнительница сама путешествует по миру. Кроме того, она удалила все фото с композитором, изменила сценическое имя и прекратила сотрудничать с лейблом Меладзе.

Впрочем, новые украиноязычные песни звезды ее бывший пиарил, так что можно предположить, что пара не рассорилась.

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что Брежнева и ее муж, распродающие имущество в России, решили избавиться от своих русскоязычных хитов.

К слову, слухи о разводе звезд наиболее активно распространяют российские пропагандисты, мечтающие испортить жизнь разорвавшим связи с РФ артистам. Так, в конце лета росСМИ выдали, что украинка якобы "обобрала музыканта по максимуму", а тот "нашел утешение на дне стакана".

Как писал OBOZREVATEL, Меладзе дал толчок для сплетен по поводу своей личной жизни новым треком, который исполнила его подопечная – украинка с российским паспортом София Тарасова. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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