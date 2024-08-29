Нагиев, подозреваемый в поддержке Украины, определился с позицией

Российский актер Дмитрий Нагиев, путавший россиян и украинцев своими красноречивыми, но осторожными заявлениями, наконец-то определился с политической позицией. Он скоро вернется на экраны пропагандистских каналов, что свидетельствует о его поддержке России и готовности спонсировать войну.

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Из-за осторожных заявлений и упреков россиянам его начали подозревать в поддержке Украины, однако, как видим, Нагиев решил дальше развивать пропагандистскую культуру, сниматься в фильмах и платить налоги, которые впоследствии потратят на новые ракеты и беспилотники. О возвращении в российское инфопространство заявили росмедиа.

Дмитрий Нагиев появится в фильме "Кто быстрее?" на развлекательном телеканале. Следует отметить, что с начала полномасштабной войны он скрылся с экранов, что заставило предполагать либеральную позицию актера.

"Из интересного, объявили, что на экраны СТС возвращается Дмитрий Нагиев. Он появится в экшн-комедии "Кто быстрее?". Роль очень в его стиле: герой Нагиева отвечает за бриллианты на 1 млрд рублей. О куше он рассказывает незнакомцам, которые тут же бросаются за ними в погоню. В общем, фильм в духе "Итальянцев в России", – говорится в заявлении.

Актер сейчас живет в Москве, где продолжает сниматься для российского кинематографа. Свою социальную деятельность он временно приостановил, хотя иногда все же делает осторожные заявления.

"Сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как в конце концов и в медийном пространстве. Для меня это время осмысления. Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не очень интересно, что там с кем происходит", – объяснял россиянин в октябре прошлого года.

Тогда он пытался объяснить, что на его поколении "все не закончится", поэтому призвал россиян менять свое мировосприятие и, более того, намекнул на популярный антивоенный слоган 60-х "Make love, not war" ("Любите, а не воюйте").

"Если бы я имел возможность что-то сказать будущему поколению, я был бы счастлив. Итак, будущие поколения будут, на нас все не закончится. И я бы сказал: "Мы выбрали какой-то странный путь. Попытайтесь выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", – сказал Нагиев.

В феврале 2023 года Нагиеву поступило предложение вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз-ТВ" в РФ, но он отказался. В присущей себе шутливой манере артист также высмеял "вставание с колен" России и осторожно высказался по поводу войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские СМИ распространили информацию, якобы актер пожертвовал сумасшедшую сумму оккупантам. Впоследствии он опроверг фейк пропагандистов. Российский артист Дмитрий Назаров, снимавшийся с Нагиевым в "Кухне", выдал его якобы настоящую позицию.

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