''Мы же не вместе'': Каменских озадачила заявлением об отношениях с Потапом после признания о ребенке

Украинская певица Настя Каменских озадачила фанатов реакцией на вопрос о своем муже-продюсере Алексее Потапенко. На фоне слухов о разводе пары, которые артистка недавно опровергла, и заявлений о материнстве исполнительница написала, что "не вместе" с любимым.

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Неоднозначный ответ в личном диалоге появился в распоряжении ТСН.ua. Журналисты утверждают, что артистка ответила одному из представителей СМИ, с которым, по всей видимости, она общалась раньше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У певицы спросили, может ли она попросить своего мужа просмотреть сообщение в чате, на что знаменитость ответила: "Привет! Мы же не вместе сейчас".

Что именно имела в виду артистка, точно неизвестно. Впрочем, можно предположить, что речь шла об отношениях пары. Однако не исключено, что Каменских могла пошутить.

Напомним, о "разводе" звезд сплетничают уже несколько месяцев. Артисты уже давно не публикуют общие фото и не появляются вместе на концертах и благотворительных мероприятиях. Фанаты пары заподозрили, что в браке артистов не все ладится.

В марте 2023 года подопечная шоумена Gip C заявила, что во время работы в группе Потап предлагал ей заняться сексом в обмен на карьеру в шоу-бизнесе. После чего блогер Богдан Беспалов шокировал новостью о том, что пара разводится.

Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре 2018 года, но детей у них пока нет. Артистка призналась, что часто сталкивается с вопросом о малышах.

Певица в интервью Viva четко дала понять, что у нее есть свой "тайминг" жизни и важных событий. Она не собирается спешить, ведь новая душа приходит в этот мир, когда она это почувствует. Исполнительница заверила женщин, что все происходит так, как должно быть, и нет смысла страдать, если кому-то не удается забеременеть.

Ранее OBOZREVATEL писал о единственном сыне Потапа от предыдущего брака. Посмотреть, как он выглядит, можно в нашем материале.

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