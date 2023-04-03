Весь в папу? Как сейчас выглядит единственный сын Потапа от первого брака и почему у рэпера с Каменских нет детей. Фото

Интерес вокруг звездных супругов рэпера – Алексея Потапенко и певицы Анастасии Каменских – с годами не утихает. Поклонники часто подозревают, что в семейной жизни влюбленных не все ладится, когда они определенное время выходят в свет по отдельности, перестают публиковать общие фото и т.д. Не обходится и без некорректных вопросов о детях, которые Каменских особенно не любит.

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Как известно, у Потапа есть 14-летний сын Андрей от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой. OBOZREVATEL решил показать, как сейчас выглядит школьник, и рассказать, чем он похож на звездного папу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Андрей Потапенко родился в 2008 году, а всего через три года его родители начали жить врозь. Впоследствии они оформили развод.

Сын остался жить с мамой, но с отцом тоже видится довольно часто. Потап не забывал демонстрировать моменты их совместных встреч в соцсетях, что позволяло подписчикам наблюдать за взрослением Андрея.

Школьник проявлял интерес к рэпу, как и его звездный отец. В 10 лет он зачитал рифмованные строчки на школьной сцене.

Свою страницу в Instagram Андрей забросил еще до начала полномасштабной войны. С того времени его только иногда показывали родители.

Настя Каменских и Потап официально зарегистрировали свои отношения еще в октябре 2018 года, но детей пока не имеют. Артистка призналась, что часто сталкивается с вопросом о малышах.

Певица в интервью Viva на днях четко дала понять, у нее есть свой "тайминг" жизни и важных событий. Она не собирается спешить, ведь новая душа приходит в этот мир, когда она это почувствует. Исполнительница заверила женщин, что все происходит так, как должно быть, и нет смысла страдать, если кому-то не удается забеременеть.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядел экс-возлюбленный Насти Каменских, с которым она имела страстный роман четыре года. Их лавстори не выдержала испытания расстоянием. Мужчина жил в Николаеве, а вокалистка – в Киеве.

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