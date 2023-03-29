Экс-подопечная Потапа, обвинившая его в домаганиях, раскрыла новые детали скандала и объяснила, почему молчала раньше

Украинская певица GIP C, обвинившая продюсера Алексея Потапенко в склонении к интиму и изменах Анастасии Каменских, раскрыла новые детали скандала. По ее словам, от поведения Потапа пострадали и другие артисты, но они молчат "десятилетиями".

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Певица пожаловалась, что ей угрожали, поэтому приходилось молчать. Об этом GIP C рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подписчики исполнительницы не поверили ей и обвинили в желании пропиариться за счет Потапа, что ее огорчило и заставило обратиться к хейтерам.

"Я вообще пытаюсь донести историю о том, что есть влиятельный человек, который пользовался и пользуется своей популярностью для шантажа, делает противные и мерзкие вещи по отношению ко мне, по отношению к другим артисткам, имена которых и ситуации я пока не готова и не хочу говорить. Это чужие истории. Я просто это знаю. Я рассказываю то, что происходило со мной. Вместо защиты или какого-то понимания меня пид***сят", – пожаловалась исполнительница.

Впоследствии она неожиданно добавила, что не хочет вдаваться в детали неприятной истории. По словам GIP C, ранее она не рассказывала о травмирующем опыте из-за угроз.

"Правда всегда собирается по кусочкам. Почему только сейчас? Потому что далеко, потому что угрожали, в Украине я бы молчала дальше. Девушки, парни десятилетиями молчат. Цель была одна – призвать людей думать и смотреть внимательно, кому аплодируют. А я не хочу углубляться в детали дальше", – написала певица.

Как писал OBOZREVATEL ранее, GIP C обвинила Потапа в недвусмысленных намеках на интим и неверности жене. О том, что якобы говорил артистке продюсер – читайте по ссылке.

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