''Мы не близнецы'': Каменских рассказала правду о ''разводе'' с Потапом, потроллив его со сцены

Украинская певица Настя Каменских прервала долгое молчание и наконец-то отреагировала на слухи о разводе с Потапом. Фанаты еще несколько месяцев назад заподозрили, что отношения между супругами изменились. Они перестали вместе выходить в свет, постить совместные кадры в социальных сетях и отвечать на вопросы подписчиков друг о друге.

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Первым их возможное расставание прокомментировал продюсер. Он заявил – не нужно верить всей информации, которую распространяют блогеры. А теперь и вокалистка на благотворительном концерте в Киеве, где выступила 7 апреля, заверила – у пары все хорошо. Однако ответы Насти заставили засомневаться аудиторию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Один из фанов на мероприятии задал прямой вопрос, будет ли развод Потапа и Насти. Каменских ответила: "Я не развожусь с мужем, у меня все хорошо". Следом последовал еще один вопрос любопытного поклонника: "Где Потап?". "Солнышко, мы же не близнецы, ходить вместе. Нужен Потап? Позвони ему, напиши ему и спроси его!", – раздраженно выдала исполнительница хита "Обіцяю".

К слову, на благотворительном концерте селебрити появилась не до конца восстановившейся после потери голоса. Она не смогла допеть песню, передав микрофон аудитории. Настя не скрыла – ей тяжело контролировать голос и брать высокие ноты, она продолжает посещать врача. Несмотря на это, большой сольный концерт звезды запланирован на 20 апреля.

Стоит напомнить, что свадьба певцов состоялась в мае 2019 года после 6 лет тайного романа. В марте 2023 года подопечная шоумена Gip C заявила – во время работы в группе Потап принуждал ее к интиму, в обмен на карьеру в шоу-бизнесе. После чего блогер Богдан Беспалов шокировал новостью о том, что пара разводится.

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