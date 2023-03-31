''Ребенок чувствует'': Каменских на фоне слухов о разводе заинтриговала ответом на вопрос о материнстве

Украинская поп-певица Настя Каменских, после заявления блогера Богдана Беспалова о ее разводе с продюсером Потапом, порассуждала о прекрасном положении каждой девушки – беременности. Она отметила, что в последнее время постоянно сталкивается с вопросом о материнстве. Но, как заявила звезда, ни один человек не должен вмешиваться в личную жизнь и раздавать советы молодой семье.

Видео дня

Каменских в интервью Viva четко дала понять, у нее есть свой "тайминг" жизни и важных событий. Она не собирается спешить, ведь новая душа приходит в этот мир, когда она это почувствует. Исполнительница уверила женщин, все происходит так, как должно, и нет смысла страдать, если у кого-то не получается забеременеть.

"Мы все разные, у каждого свой путь. Случится, когда случится. Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильным, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир, когда она это почувствует. Ребенок – это новая история в жизни каждой женщины. А для каждой истории есть свое время", – поделилась своими мыслями Настя.

Возлюбленная Потапа призналась, с началом войны ее жизнь кардинально изменилась. Все то, что планировала до 24 февраля 2022 года пришлось поставить на паузу. Артистка отменила запись ряда песен и альбомов, творческие коллаборации с известными брендами. Но, чтобы собирать средства для ВСУ, она планирует постепенно возвращаться ко всем отложенным проектам.

"У меня было очень много планов. А сейчас это остановилось, перенеслось на неопределенный срок. В жизни каждого из нас и раньше всегда было место благотворительности, но сейчас это заложено буквально в каждом твоем шаге. Донаты с билетов, благотворительные акции и сборы в Инстаграме, помощь тем, кому сложно", – рассказала селебрити.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядел экс-возлюбленный Насти Каменских, с которым она имела страстный роман четыре года. Их лавстори не выдержала испытание расстоянием. Молодой человек жил в Николаеве, а вокалистка – в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!