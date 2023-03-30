''Мисс Украина Вселенная'' Апанасенко призналась, почему скрывает имя своего мужа, и ответила, будет ли у них свадьба

Представительница Украины на престижном конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко – официально жена. Со своим избранником модель расписалась 23 марта, хотя, как рассказала сама красавица, в будущем они планируют сыграть свадьбу. В планах у Виктории и раскрыть личность своего теперь уже мужа, однако пока что она этого делать опасается.

Видео дня

Дело в том, что после участия в международном конкурсе Виктория столкнулась с огромным потоком хейта и негатива со стороны России. Теперь модель хочет уберечь от всей этой грязи свою личную жизнь и семью. Об этом она рассказала в новом выпуске программы "ЖВЛ".

Апанасенко вспомнила, как представительница страны-террористки на "Мисс Вселенная" Анна Линникова раздула скандал, когда украинка не захотела фотографироваться рядом с ней. Это была явная провокация, на которую красавица из Чернигова не повелась, тем самым вызвав бурю негодования в росСМИ.

"Она (Линникова – Ред.) потом через супервайзеров сказала, что у нее был нервный срыв, что с ней не общаюсь я и "Мисс Швейцария"... Российские псевдожурналисты до сих пор пишут, что Украина "опозорилась" с национальным костюмом, и очень много хейта идет о моем внешнем виде", – поделилась Апанасенко.

После такого малоприятного опыта Виктория решила, что свою личную жизнь точно обезопасит от подобного негатива.

"Это одна из причин. Я думаю, что со временем я, конечно, расскажу, кто это. Но пока не хочу, чтобы этот хейт шел на мою семью", – поделилась "Мисс Украина Вселенная".

Любимый сделал предложение модели сразу после конкурса. Они начали готовиться к свадьбе, но в итоге просто расписались в одном из столичных ЗАГСов. Все свадебные хлопоты пара отложила на потом. А сама "невеста-жена" до сих пор не определилась с платьем.

"Я перемерила ну 100% больше 500 платьев. И все равно не знаю, какое именно свадебное платье мне нравится", – посмеялась Виктория.

Напомним, влюбленные узаконили свои отношения в Киеве. Другими подробностями Апанасенко не делилась. Показала лишь туфли – лаковые бежевые лодочки, а также нежный букет невесты.

Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной" удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном символическом наряде "Воин света" во время демонстрации национальных костюмов. Кроме того, вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а дополнил образ длинный сине-желтый шлейф.

Стоит отметить, что Виктории удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Кроме того, Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на "Мисс Вселенная". За Викторию Апанасенко и ее наряд "Воин света" голосовали зрители со всего мира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло. Подробнее об общении с представительницей России – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!