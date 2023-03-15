Украина победила в конкурсе национальных костюмов на ''Мисс Вселенная'': голосовали зрители

Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". За модель из Чернигова Викторию Апанасенко голосовали зрители со всего мира, а не профессиональное жюри.

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Костюм "Воин света", который она продемонстрировала на международной сцене, покорил поклонников шоу. Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама участница из Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знаковая победа довела до слез Викторию Апанасенко. Она заявила, что "Воин света" – не просто наряд, а ее сердце и душа.

Патриотический костюм создала для Виктории знаменитый украинский дизайнер Леся Патока, ранее разрабатывавшая концертные образы для Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

Оно складывалось из роскошного белого платья, меча и механических крыльев, раскрывшихся во время дефиле конкурсантки из Украины. Ее выход на подиум тогда покорил сердца пользователей сети.

"Воин света" олицетворял борьбу украинцев с тьмой. За основу был взят образ воинствующего Архангела Михаила с оружием в руках. Дополнил костюм головной убор с традиционным для Украины золотым колосьем.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Апанасенко предстала перед публикой в неожиданном образе. Блондинка показала себя с новой прической.

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