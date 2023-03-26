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"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Анна Кравчук
Люди
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'Мисс Украина Вселенная' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Представительница Украины на престижном конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко объявила, что вышла замуж. 28-летняя красавица из Чернигова тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому не показала лицо своего избранника даже в день бракосочетания. 

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Радостной новостью модель поделилась на личной странице в Instagram 26 марта. Однако в описании она отметила, что свадьба состоялась ранее – 23 марта. 

Апанасенко обнародовала фотографию своих рук, а также своего избранника, на безымянном пальце которого можно разглядеть обручальное кольцо. Виктория же держала в своей руке букет невесты. Снимок она сделала в салоне автомобиля. 

"23.03.2023", – лаконично подписала нежный снимок "Мисс Украина Вселенная". 

''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Как отметили многие подписчики, пара выбрала очень красивую дату для свадьбы. 

Известно, что влюбленные узаконили свои отношения в Киеве. Другими подробностями Апанасенко не делилась. Неизвестно, и какое платье она выбрала для важного события. Показала лишь туфли – лаковые бежевые лодочки. 

''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Похвасталась Виктория и прической. Ее для модели сделал звездный стилист Михаил Прус, который сотрудничает с Лесей Никитюк, Ксенией Мишиной и другими знаменитостями. Он уже работал с Апанасенко, когда делал ей укладку на фотосессию перед "Мисс Вселенной". 

''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной" удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном символическом наряде "Воин света" во время демонстрации национальных костюмов. Кроме того, вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. 

''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Стоит отметить, что Виктории удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Кроме того, Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на "Мисс Вселенная". За Викторию Апанасенко и ее наряд "Воин света" голосовали зрители со всего мира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло. Подробнее об общении с представительницей России – читайте по ссылке

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