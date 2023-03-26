''Мисс Украина Вселенная'' Виктория Апанасенко вышла замуж. Фото

Представительница Украины на престижном конкурсе "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко объявила, что вышла замуж. 28-летняя красавица из Чернигова тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому не показала лицо своего избранника даже в день бракосочетания.

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Радостной новостью модель поделилась на личной странице в Instagram 26 марта. Однако в описании она отметила, что свадьба состоялась ранее – 23 марта.

Апанасенко обнародовала фотографию своих рук, а также своего избранника, на безымянном пальце которого можно разглядеть обручальное кольцо. Виктория же держала в своей руке букет невесты. Снимок она сделала в салоне автомобиля.

"23.03.2023", – лаконично подписала нежный снимок "Мисс Украина Вселенная".

Как отметили многие подписчики, пара выбрала очень красивую дату для свадьбы.

Известно, что влюбленные узаконили свои отношения в Киеве. Другими подробностями Апанасенко не делилась. Неизвестно, и какое платье она выбрала для важного события. Показала лишь туфли – лаковые бежевые лодочки.

Похвасталась Виктория и прической. Ее для модели сделал звездный стилист Михаил Прус, который сотрудничает с Лесей Никитюк, Ксенией Мишиной и другими знаменитостями. Он уже работал с Апанасенко, когда делал ей укладку на фотосессию перед "Мисс Вселенной".

Напомним, Виктория Апанасенко на "Мисс Вселенной" удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном символическом наряде "Воин света" во время демонстрации национальных костюмов. Кроме того, вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф.

Стоит отметить, что Виктории удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Кроме того, Украина впервые в истории победила в номинации "лучший национальный костюм" на "Мисс Вселенная". За Викторию Апанасенко и ее наряд "Воин света" голосовали зрители со всего мира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки РФ Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло. Подробнее об общении с представительницей России – читайте по ссылке.

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