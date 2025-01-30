Минкульт наказал предателя Джигурду, рвавшегося воевать против украинцев

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло российского актера Никиту Джигурду в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Это решение было принято из-за его активного участия в антиукраинских мероприятиях, направленных на оправдание и легитимизацию вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Согласно приказу Минкульта, актер – уроженец Киева представляет угрозу нашему государству. В частности, в 2023-2024 годах Джигурда неоднократно посещал оккупированные территории и оказывал помощь российским военным в виде автомобилей и дронов.

Никита Джигурда, уроженец Киева, известен своими многочисленными скандалами и провокациями. В 2023 году он появился на Донбассе в военной форме и бронежилете, позировав с российскими оккупантами. В 2024 году Джигурда заявил о своем желании воевать против украинцев на Донбассе, что вызвало негодование в украинском обществе.

За активную антиукраинскую позицию, а особенно незаконное пересечение границы Украины на временно оккупированные территории его еще в прошлом году вносили в перечень лиц, представляющих опасность национальным интересам.

Ранее Джигурда неоднократно попадал в скандалы из-за своего эпатажного поведения и провокационных заявлений. В частности, он критиковал участников "голой вечеринки", но сам вместе с балериной Анастасией Волочковой устроил пьяные танцы с раздеванием.

Джигурда также не раз ездил к террористам, чтобы поддержать их в стремлении уничтожить родной народ. Сейчас он ярый Z-патриот, хотя всего несколько лет назад имел украинский паспорт. Один раз артист напялил форму и устроил фотосессию возле военной техники, а другой – привез оккупантам-калекам лохмотья.

Более того, в прошлом году он открыто заявил, что хочет поехать на фронт убивать украинцев. Z-патриот договорился о службе в подразделении, куда попали муж арестованного блогера Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Джигурда размечтался о кресле президента Украины. Он заявил, что ему предлагали возглавить все государство еще в 2014 году.

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