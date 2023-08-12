Джигурда выставил себя посмешищем на Донбассе, куда привез оккупантам-калекам лохмотья. Фото

Российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда, поддерживающий путинский режим и террористическую войну в Украине, эпично опозорился на Донбассе. Путинист с загруженным лохмотьем внедорожником приехал к оккупантам-калекам в госпиталь.

Видео дня

Артист показал, как его встретили радостные террористы, подбитые защитниками Украины. Захватчикам с перебинтованными конечностями в больницу Джигурда привез кепки, берцы, перчатки и другой хлам, который в последнюю очередь нужен раненым. Фото и видео появилось в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Будто намекая, чтобы они быстрее возвращались служить пушечным мясом, певец снабдил их элементами военной формы в коробках. Интересно, что он привез оккупантам летние вещи, но, судя по их ранениям, вернуться на фронт захватчики смогут, когда погода станет холоднее.

Впрочем, это еще не все, что путинист загрузил в машину. На видео видно, что оккупанты достают из багажника посуду, которая им точно не нужна в госпитале, а в описании Джигурда похвастался, что вместе со спонсорами ему удалось приобрести средства от клищей и комаров.

Зачем они россиянам, которые еще долго не выйдут за пределы больницы – неизвестно. По словам певца, самым большим подарком от него стал внедорожник УАЗ. Его он в свое время пообещал командиру штурмового отряда Z с позывным "Страж". Полковник был отправлен на больничную койку выстрелом на вылет.

Заметим, что Джигурда не в первый раз ездит к террористам, чтобы поддержать их в стремлении уничтожить родной народ. Сейчас Джигурда ярый Z-патриот, хотя всего несколько лет назад имел украинский паспорт. Последний раз он напялил форму и устроил фотосессию у военной техники.

Как писал OBOZREVATEL, Джигурда рассказывал россиянам басни, как в 2014 году ему предлагали баллотироваться в президенты Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!