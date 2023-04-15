Путинист Джигурда заявил, что мог стать президентом Украины. Видео

Российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда, который активно поддерживает путинский режим и развязанную им террористическую войну на его родине, заявил, что мог стать президентом Украины. Он выдал, что в 2013 году люди лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и кума президента РФ Владимира Путина на уровне СБУ якобы предлагали ему стать участвовать в президентской гонке.

Видео дня

Об этом путинист заявил в интервью радио "Комсомольская правда". Джигурда даже сказал, что поэтому не сдавал украинский паспорт, потому что ждал. Однако всем планам помешал Евромайдан (чтобы просмотреть видео, перейдите по ссылке).

"Как раз в 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом в президенты Украины. До Зеленского. Еще не было сериала Зеленского, его раскручивали англосаксы. А мне было предложено почему? Потому что, во-первых, у меня было украинское гражданство", – рассказал Джигурда.

Он признался, что именно поэтому не брал тогда российское гражданство.

"Опять-таки по причине, что я дал согласие идти кандидатом в президенты Украины под крышей ребят Виктора Медведчука. Почему? Потому что на тот момент с группой определенной – не хочу называть – хард-роковой, в стилистике Black Sabbath, мы пели стихи Тараса Григорьевича Шевченко украинскою мовою и стадионы плескали нам… понимаешь, о чем я говорю? То есть, владею украинскою мовою, я пишу вирши украинскою мовою да песни… И в тот момент я не мог не быть на Майдане, потому что я собирался идти кандидатом в президенты Украины", – выдал путинист.

Также он рассказал о протестах в 2013 году и признался, что участвовал в них совершенно не как патриот Украины.

"Если бы я в 2013-м, подчеркиваю, а не в 2014-м, самый первый майдан, мирный, который Владимир Путин, президент России, объявил законным, люди собрались, без всяких хулиганств и т.д. Но уже выступив на майдане, причем, говорят – Джигурда читал Гимн Украины – я читал свое стихотворение на украинском языке в размере Гимна Украины, меняя матрицу устаревшего Гимна, снятого по кальке польского – еще польска не сгинева, ще не вмерла Украина, то скоро помре…" – раскрыл певец.

В итоге он сказал, что никогда не предавал "советскую Украину".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джигурда приехал во временно оккупированные Угледар и Волноваху, что в Донецкой области. Путинист нарядился в военную форму и выдал порцию бреда о "русской империи" и "воинов света, искореняющих нацизм". На это с сарказмом отреагировал популярный украинский шоумен Андрей Бедняков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!