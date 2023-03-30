''Достойный ответ на приезд Орландо Блума'': Бедняков потроллил Джигурду, который в военной форме засветился на Донбассе

Российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда, который активно поддерживает путинский режим и развязанную ним террористическую войну на его родине, приехал во временно оккупированные Угледар и Волноваху, что в Донецкой области. Путинист нарядился в военную форму и выдал порцию бреда о "русской империи" и "воинов света, искореняющих нацизм". На это с сарказмом отреагировал популярный украинский шоумен Андрей Бедняков.

Видео дня

Ведущий пошутил над тем, что приезд Джигурды стал "достойным ответом" на всемирно известного британского актера Орландо Блума, который на днях побывал в Киеве. Об этом Бедняков написал в своих InstaStories.

На обнародованных пропагандистскими каналами кадрах можно увидеть опального российского артиста, который в своей характерной пугающей манере кричит о "нацизме", который "лечат русские".

"Русские отныне не только наднациональность, но и наднациональное понятие, объединяющее людей разных национальностей и вероисповеданий. Мы – Русская империя. Мы – воины света. Я написал стихи: Для меня неприемлемо Третий рейх восхвалять. И фашистскую свастику на тела набивать. Для меня неприемлема блаж нацистских идей, что культивируют практику уничтоженья людей. Но русские умеют хворь лечить. Болезнь всех тех, кто мир злом заражает. Русские, как раковую опухоль врачи, нацизм безжалостно и жестко вырезают", – прокричал одиозный путинист.

Бедняков в ответ назвал Джигурду не самым умным человеком.

"Очередной долб**б приехал в украинскую Волноваху. Подержал гранаты, порассказывал стихи. Никита Джигурда про "раковую опухоль" вещает. Решили достойно ответить на приезд Орландо Блума", – прокомментировал звезда "Орла и решки".

Напомним, накануне актер Орландо Блум посетил Украину с миссией поддержать украинских детей, детство которых выпало на разрушительную и кровопролитную войну. Звезда культовых "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" приехал во второй раз с 2016 года – ранее он побывал в Краматорске, Святогорске, Славянске и Мариуполе. Как признался Блум, 7 лет назад он не мог вообразить, что война охватит всю Украину.

Также OBOZREVATEL писал, что Орландо Блум смог произнести сложное для иностранцев слово "Укрзалізниця". Он потролил лидера группы U2 Боно, безуспешно пытавшийся пройти тест на украинца, как его называют в народе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!