Российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда, поддерживающий путинский режим и террористическую войну в Украине, засветился на Донбассе в военной форме. В окружении окупантов он позировал посреди поля.

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Кадром поделилась его жена Марина Анисина в Instagram. Восхищенная безжалостностью российской армии спортсменка заявила, что обожает своего мужа-путиниста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У россиянки фотография Джигурды в бронежилете и форме хаки возле позиций окупантов вызвала восторг. На фото также видно оружие террористов, возле которого прогуливался путинист с распущенными волосами и в очках.

Непонятно, что на Донбассе возле вооруженных российских военных делал уроженец Киева. По данным пропагандистов, в начале июня он отправился на оккупированные украинские территории с гуманитарной миссией, которая не предполагала участие в боевых действиях. К тому же певец поздравил с днем рождения командира полка с позывным "Сид".

Сам путинист в соцсетях показал фото и видео, как восторженно наблюдает за работой российской техники, которой терроризируют украинцев, и прогуливается по окопам.

Заметим, что Джигурда не в первый раз ездит к террористам, чтобы поддержать их в стремлении уничтожить родной народ. Сейчас Джигурда ярый Z-патриот, хотя всего несколько лет назад имел украинский паспорт.

Кроме того, путинист рассказывал россиянам басни, как в 2014 году ему предлагали баллотироваться в президенты Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах из Украины, ставших россиянами и продавших свою родину за кровавые рубли. Все они поддерживают геноцид и оккупацию.

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