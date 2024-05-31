Актер и певец родом из Киева Никита Джигурда может вступить в ряды российской армии. Как рассказали инсайдеры росСМИ, Z-патриот уже договорился о службе в подразделении, в которое попали муж арестованной блогерши Елены Блиновской Алексей и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Сам Джигурда новость пока не прокомментировал, но и не опроверг. Как рассказали пропагандисты, во время своих поездок на оккупированный Донбасс путинист посещал подразделение, в котором собирается служить.

"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже запросил ходатайство, являющееся основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", – рассказали СМИ информаторы.

Эльман Пашаев прокомментировал слухи о службе шоумена, но ушел от прямого подтверждения.

"Джигурда очень смелый, он может все. Он здоров как слон. И патриот. Честно, он может все", – выдал оккупант.

Заметим, что Джигурда не раз ездил к террористам, чтобы поддержать их в стремлении уничтожить родной народ. Сейчас он – ярый Z-патриот, хотя всего несколько лет назад имел украинский паспорт. Однажды артист напялил форму и устроил фотосессию возле военной техники, а в другой раз – привез оккупантам-калекам лохмотья.

Как ранее писал OBOZ.UA, Джигурда рассказывал россиянам басни, как в 2014 году ему предлагали баллотироваться в президенты Украины.

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