Критиковали 'голую вечеринку', но опозорились еще больше: Z-патриоты Джигурда и Волочкова устроили пьяные танцы с раздеванием. Видео

Российский актер и исполнитель родом из Киева Никита Джигурда, а также балерина Анастасия Волочкова в состоянии сильного алкогольного опьянения устроили позорные пляски и зафиксировали это все на видео. Артисты, которые являются ярыми фанатами путинского режима и террористической войны, стали посмешищем среди своего же народа.

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Еще несколько дней назад экс-киевлянин с пеной у рта обвинял фигурантов "голой вечеринки" Насти Ивлеевой в неподобающем поведении и рекомендовал им всем поехать на фронт и "зажечь" там с оккупантами "без рук и без ног". А теперь и сам Джигурда оскандалился своими действиями, вызвав вместе со своей подружкой Волочковой осуждение и насмешки в обществе.

На видео Z-патриоты едва контролируют собственное тело и совершают странные танцевальные движения под песню "Гитара" еще одной киевлянки-предательницы Любови Успенской. Джигурда – в рубашке, брюках и странных сапогах, а его напарница Волочкова – в одном лифчике и спортивных штанах.

Впрочем, в какой-то момент балерина осталась и без штанов – Джигурда сорвал их со своей партнерши и стал имитировать оральный секс. Волочкова в этот момент только продолжала напевать песню и едва держаться на ногах.

В сети парочку очень быстро посрамили. Одни россияне на полном серьезе писали о том, что "патриоты России должны пропагандировать семейные ценности и поддерживать армию, а не устраивать подобные вакханалии". Другие же засыпали видео саркастическими и язвительными комментариями. Вспомнили и уже упомянутую выше "голую вечеринку", назвав танец путинистов ее дешевой пародией. А вот украинские интернет-пользователи лишь констатируют, что ничуть не удивлены поведением кремлевских шутов.

"Не хватает Захаровой на подтанцовке. Или она снимала видос?", "Ивлеева с Филей нервно курят в сторонке", "У меня из глаз кровь пошла после такого", "Какое позорище, выставлять это на всеобщее обозрение, умственно отсталые дегенераты, что еще сказать. Видимо, перед забоем пируют, жизнь то не вечна", "Это же готовый документальный фильм для мединститутов на тему "алкогольная энцефалопатия", "Ждём извинений в водолазках", – оставляют это и многое другое комментаторы.

Ранее мы писали, что Лолита Милявская осталась без работы из-за "голой вечеринки". Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

Как писал OBOZ.UA, гостями на вечеринке, кроме Лолиты и Анны Asti, были также Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание звезды массово записывают видео с сострадательными извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказаний и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

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