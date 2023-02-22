Стало известно, кто будет вести и комментировать Евровидение-2023: выбрали всего двух украинцев

Самый масштабный европейский песенный конкурс Евровидения-2023 будут вести фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и известный телеведущий Тимур Мирошниченко. Их коллегами по шоу в Ливерпуле станут британцы Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клэр Суини.

Видео дня

Юлия Санина будет одной из ведущих Евровидения, в то время как Мирошниченко примеряет на себя роль корреспондента. Об этом сообщили на сайте "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, Юлия Санина в компании британских звезд – радиоведущего Грэма Нортона, актрисы Ханны Веддингхэм и телеведущей Алиши Диксон – проведут финал шоу 13 мая этого года.

"Для меня большая честь вести Евровидение-2023. Мне одновременно страшно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", — прокомментировала свое участие Юлия Санина.

Тимур Мирошниченко не только пообщается с артистами за кулисами, но и будет вести прямую речь с арены Ливерпуля. В этом году украинцы, как и каждый год, смогут насладиться его комментариями.

"Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особое событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо из Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из закулис", – сказал ведущий.

Отметим, ранее стало известно, под каким лозунгом пройдет конкурс. Организаторы представили логотип, в котором обыграли цвета украинского флага.

От Украины на конкурс поедет дуэт TVORСHI с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения-2023 уже показали сцену грандиозного шоу с вращающимися мониторами светодиодами и видеополом. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!