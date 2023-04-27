'Поговорили про Украину': Юлия Санина встретилась с королем Чарльзом на сцене Евровидения в Ливерпуле. Фото

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет одной из ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2023, во время официального открытия сцены встретилась с королем Чарльзом и его супругой королевой Камиллой. По словам вокалистки, ей удалось поговорить с монархом и от имени всего украинского народа поблагодарить его за помощь.

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Своими впечатлениями от встречи знаменитость поделилась в Instagram. Санина отметила – она не растерялась и сказала Чарльзу все, что планировала. Также они обсудили старания украинцев, которые берут участие в подготовке шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ну что, встретилась я с Его Величеством, у нас даже состоялся разговор. Я сказала все, что планировала и даже больше. Поблагодарила, поговорили про Украину, он рассказал, что открылась библиотека, они открывали украинскую библиотеку. И в целом, ощущения настолько теплые, очень приятно становится от человека", – сказала Юлия в Instagram-stories.

Звезда настраивается к грандиозному мероприятию и уверена, что королевская семья также готова смотреть все три эфира Евровидения. Селебрити оставила в личном блоге ролик знакомства с Чарльзом и Камиллой.

"От всего украинского народа я поблагодарила за поддержку, которую мы получаем от Соединенного Королевства Великобритании и от королевской семьи. Отметила, насколько важно и приятно, что именно Великобритания от имени Украины принимает в этом году конкурс "Евровидение". Мы обсудили то, как много талантливых украинцев участвует в подготовке и сколько замечательных украинских артистов выступит на сцене", – резюмировала Юлия Санина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что король Чарльз III обратился к украинцам в день годовщины полномасштабной войны. Он вспомнил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, которая состоялась во время последней поездки украинского президента в Великобританию.

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