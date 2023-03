В России пригрозили не показать Евровидение-2023, если там будут пропагандировать ЛГБТ: самые яркие участники-геи этого года

В России пригрозили блокировать ресурсы, которые будут транслировать Евровидение-2023, если там будет пропаганда ЛГБТ. Роскомнадзор со ссылкой на закон фактически обрек россиян на то, что в этом году они не посмотрят самое масштабное песенное шоу Европы, ведь очень часто в конкурсе принимают участие вокалисты с гомосексуальной или бисексуальной ориентациями.

Как известно, в РФ официально запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете. Комментарий ведомства передали РосСМИ. По случаю этой новости OBOZREVATEL решил показать самых ярких участников-геев или лесбиянок в этом году, из-за которых, очевидно, шоу в России не покажут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Gustaph – Бельгия

Певец Gustaph в этом году представит Бельгию на песенном конкурсе. Если верить информации в сети, артист принадлежит ЛГБТ сообществу и его образы только подчеркивают это.

Gustaph долго скрывал свою ориентацию, однако его часто замечали в компании геев. Так, певец писал тексты для коллектива Hercules & Love Affair, очень известной среди представителей ЛГБТ групп. На Евровидении он выступит с треком Because Of You.

Алессандра Меле – Норвегия

Яркая конкурсантка из Норвегии не стесняется признать, что ее физически привлекают женщины. Именно об этом она и будет петь на сцене в Ливерпуле.

В интервью Eurovision Fun Меле сообщила, что она – бисексуалка, а ее песня Queen of Kings отражает опыт бисексуальной женщины.

Люк Блэк – Сербия

Представитель от Сербии откровенно признался, что он – гей. Из-за этого артист даже столкнулся с хейтом, писали иностранные СМИ. В Великобританию он приедет с песней Samo Mi Se Spava. Образ для исполнителя создали очень красноречивый.

