Меняют женщин как перчатки: топ-3 звездных бабников в украинском шоу-бизнесе

Личная жизнь звезд шоу-бизнеса почти всегда активно обсуждается их поклонниками. Консервативная часть аудитории знаменитостей хочет видеть классическую модель семьи, где "раз и на всю жизнь", но часто судьба складывается непредсказуемо и медийщики знакомят фанатов не с одной, двумя и даже не тремя партнерами.

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Мужчин, которые несколько раз публично разводились, в народе называют бабниками, а их новые женщины терпят хейт. Мол, если бросил одну, вторую, то оставит и третью, а проблемы якобы тянутся за звездами из брака в брак. OBOZ.UA решил рассказать о топ-3 мужчинах в украинском шоу-бизнесе, имеющих плохую славу.

Мурат Налчаджиоглу

Турецкий бизнесмен стал известен из-за брака с певицей-предательницей Украины Ани Лорак, с которой они воспитывают дочь Софию. Отношения супругов закончились в 2019 году, как утверждают, из-за неверности мужчины.

В 2021 году турок полюбил визажистку из Киева Лилию Реус, которую в 2022 году взял в жены. Еще не успела пара объявить о разводе, как Налчаджиоглу показал новую пассию – модель Анастасию Фокси. Хейтить и ее, и предпринимателя начали почти мгновенно, так что обоим пришлось объясняться перед фанатами.

Владимир Остапчук

Известный телеведущий за свои 39 лет трижды шел под венец. Первой женой шоумена еще в 2007 году стала переводчица Елена Войченко, с которой артист воспитывает двоих детей. Через 10 лет брак распался, а уже в 2020-м официально женой звезды стала Кристина Горняк.

Влюбленные имели много планов и строили общий дом, ремонтом в котором в 2023 году занялась уже новая и самая младшая избранница ведущего – 23-летняя Екатерина Полтавская. Именно на нее вылилось больше всего хейта, а в сети насмехаются над разницей в возрасте новоиспеченных супругов.

Александр Кривошапко

Первой официальной женой Александра Кривошапко стала танцовщица Татьяна Денисова, которая сейчас поддерживает войну в Украине и живет в России. Они поженились в 2011 году, но через год скандалов и драк разъехались.

Следующей избранницей певца стала модель Марина Кински, родившая артисту дочь. В официальном браке они не были, а разошлись почти сразу после родов.

В 2022 году фанаты узнали, что Кривошапко женился на косметологе Марии, но через год и эти отношения закончились. Сейчас у артиста есть новая девушка, с которой он публикует каждое фото, но больше ничего не рассказывает.

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