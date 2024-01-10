48-летняя Lama впервые за долгое время показала своего 30-летнего любимого и рассказала, почему они переехали жить в лес. Фото

Украинская певица Наталья Дзенкив, более известная под псевдонимом Lama, уже 8 лет имеет отношения с любимым Романом. С началом полномасштабного вторжения она старалась не вспоминать о мужчине в сети, а сейчас даже показала общую фотографию. Они познакомились в 2016 году во время отдыха в Херсонской области, сейчас пара проживает в пригороде Киева.

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Lama впервые за долгое время поделилась фотографией с Романом на фоне новогодней елки в торговом центре. В интервью Viva Наталья рассказала, что разницы в возрасте в 18 лет вообще не чувствует, зато у них немало общих хобби и планов.

Разница в возрасте не чувствуется вообще. На духовном уровне мы находимся с ним в одной возрастной категории. Да, физически ему 30 лет, а мне 48, но ментально этой разницы нет. У нас этот вопрос даже и не поднимался никогда, все сбалансировано и гармонично… главное – все обсуждать, не таить в себе, даже мелочи, чтобы потом это все не накатывалось в снежный ком и в один момент не привело к расставанию. Поэтому никакой разницы не чувствуется и ситуаций таких не случается", – поделилась певица.

Пара имеет немало общих хобби и ритуалов. В частности, они вместе воспитывают двух собак и сравнивают их со своими детьми.

"Нам нравится смотреть вместе фильмы, у нас всегда есть свои ритуалы, например, утренний кофе, нам нравится Рождество, Новый год – это наши общие праздники, которые мы очень любим и всегда ждем. Мы вместе украшаем дома елку, у нас квартира сияет, как новогодний подарочный магазин. Еще нас объединяют наши собаки. Это еще с детства: каждый в своей семье имел домашних любимцев, они как наши дети", – рассказала Наталья Дзенькив.

Lama с Романом предпочитают спокойный отдых, поэтому и переехать в пригород Киева стало общим решение. Деревья, прогулки по лесу и птицы придают певице жизненную силу.

"Сила природы, лес, пение птиц, наблюдение за дикими животными, прогулки со своим мужчиной и собаками. После больших туров, концертов и суеты я нашла свое место силы, где живу до сих пор. Важно, что и Рома меня в этом поддержал, потому что это все тоже его", – рассказала Наталья.

Также ранее она рассказывала OBOZ.UA, что именно в таких условиях чувствует себя хорошо. "Я счастлива, я в отношениях, у меня две собачки. Живу в лесу... Стараюсь балансировать со своей командой, но уже вошла в ритм", – прокомментировала Наталья.

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