Бывший муж Ани Лорак подтвердил слухи о разводе с Лилией Реус и показал новую девушку: ею стала известная украинка. Фото и видео

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу подтвердил слухи о разводе с украинской визажисткой Лилией Реус, засветившись на отдыхе с другой украинкой Анастасией "Foxy". Они опубликовали видео, где гуляют за руку и целуются на пляже.

Видео дня

Турецкий предприниматель также проводит время с дочерью от Ани Лорак, которая уже знакома с новой избранницей отца. Анастасия недавно начала певческую карьеру и работает моделью. Такая информация указана на странице девушки, которая уже не раз появлялась в блоге Мурата Налчаджиоглу.

Турок и украинка провели вместе празднование Нового года в Дубае, много раз позировали на фото и снимали видео, но официально о романе не сообщали. Лишь 6 января в блоге ведущей телеканала Fashion TV появилось подтверждение.

На новом видео пара позировала на закате, а затем вместе прогулялась вдоль берега. Предприниматель взял девушку на руки и покрутил, а потом они поцеловались.

Не так давно Мурат Налчаджиоглу еще имел в профиле фото с другой украинкой Лилией Реус, но вот уже несколько месяцев они не комментируют вероятный разрыв и новые отношения.

Ранее OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники, писал, что могло стать причиной разрыва визажитки и бизнесмена, а также о его отношениях с Ани Лорак.