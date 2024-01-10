Мурат Налчаджиоглу публично подтвердил развод и намекнул, что не изменял Лилии Реус с Анастасией Фокси

Бывший муж украинской певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые официально подтвердил, что расстался с киевской визажисткой Лилией Реус. Как известно, у турецкого бизнесмена уже есть новая пассия – ведущая и блогер Анастасия Фокси. Второй в последнее время прилетает немало хейта из-за того, что она якобы "разбила семью", однако Налчаджиоглу опроверг эти слухи и объяснил, как все было на самом деле.

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По словам бизнесмена, который, в отличие от первой жены, поддерживает Украину, он познакомился с Анастасией уже после того, как принял решение расставаться с Лилией. Соответствующие пояснения Налчаджиоглу разместил в своих InstaStories.

Бизнесмен пожаловался, что вместе с новой избранницей страдает от излишнего внимания интернет-пользователей. Некоторые подписчики обвиняют Налчаджиоглу в измене, а Фокси – в том, что встала на пути супругов.

Мурат прокомментировал это следующим образом: "Я хочу, чтобы все прекратили беспокоить меня и Анастасию, потому что она не участвовала в процессе развода с моей бывшей женой. Решение, которое я принял по прекращению брака. Это произошло еще до того, как я познакомился с ней. Пожалуйста, уважайте людей и их выбор. Спасибо за понимание и, пожалуйста, прекратите нас беспокоить".

Бизнесмен также рассказал о своей жизни после появления в ней новой любви. Он заверил, что сейчас наконец достиг вожделенной гармонии и чувствует себя действительно счастливым, несмотря на определенный хейт в сети.

"Иногда вы выбираете путь, который может быть странным для некоторых людей, но они не знают, что на самом деле хорошо для людей, которые этот путь выбирают. Сейчас я чувствую с Анастасией полную гармонию в жизни. Я живу свою жизнь, которую раньше никогда не испытывал и которая будет продолжаться вечно", – написал Налчаджиоглу.

Напомним, о разводе бывшего супруга Ани Лорак заговорили еще в октябре прошлого года, но пара не комментировала слухи. После празднования Нового года стало понятно, что Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую даму сердца, обладающую редкой особенностью и популяризирующей русский язык и музыку в блоге.

Как писал OBOZ.UA, Лилия Реус также впервые прокомментировала, что ее с бизнесменом история любви закончилась. В то же время Анастасия Фокси ответила хейтерам и послала их со своей страницы.

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