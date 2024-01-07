Имеет сына, гетерохромию и страдала от насилия: что известно о новой девушке Мурата Налчаджиоглу, популяризирующей русскую культуру

Накануне бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен и друг Украины Мурат Налчаджиоглу рассекретил, что расстался с визажисткой Лилией Реус и закрутил роман с ведущей Анастасией Фокси. Она ранее была замечена в эфире телеканала Fashion TV, любит красивые рестораны, откровенные фото и отдых на курортах.

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Звезда, которая еще имеет свою песню и работает моделью, воспитывает сына от предыдущих отношений, которые закончились из-за физического насилия над ней. OBOZ.UA решил рассказать, что известно о новой избраннице турецкого предпринимателя, которую он уже познакомил с дочерью от Ани Лорак.

Бывший объюзер

В 2023 году Анастасия Фокси рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Экс-избранник ведущей рассердился, что в свой день рождения она получила много цветов и подарков от поклонников.

"Мой день рождения, дата, которая якобы должна была стать праздничной, стала неотвратимой точкой. Я больше не хочу и не буду молчать. В нашем обществе должны быть неприемлемы рукоприкладство и побои. Мои абьюзивные отношения переросли в физическую боль и синяки. Я не хочу, чтобы мой сын становился свидетелем таких сцен", – рассказывала украинка.

Другой информации о бывшем звезды в сети нет. Известно лишь, что они воспитывают сына-школьника по имени Стас.

Чем занимается Анастасия Фокси

В профиле новой девушки турецкого бизнесмена есть информация о том, что она записала трек под названием "Не залишай", а также о модельной деятельности. Приблизительно год назад она вела шоу на канале Fashion TV.

Практически все фото звезды сделаны в Киеве, но недавно она отдыхала на индонезийском острове Бали с подругой, а на Новый год летала в Дубай. В профиле Анастасии Фокси также хватает студийных фотографий в откровенных нарядах, кадров из изысканных ресторанов и других люксовых мест.

Редкая особенность

В своем блоге ведущая не скрывает, что имеет разный цвет глаз. Такая особенность достаточно редкая и называется гетерохромией. Решивших, что модель надела линзы, она назвала "хреновыми комментаторами" и объяснила, что имеет глаза разного цвета с детства.

Позиция в отношении войны, языка и культуры врага

Просматривая фото и видео ведущей, можно заметить, что на странице Анастасии Фокси нет постов о войне в Украине.

Но там можно найти видео под музыку российских исполнителей IOWA, Нодара Ревии, WHITE GALLOWS, Гио Пики, Xolidayboy, который, кстати, скоро может пополнить ряды оккупантов, MACAN, который кричал "Слава России" во время полномасштабной войны, Miyagi, который замалчивает геноцид, и других.

Анастасия Фокси в совершенстве владеет украинским языком. Она вела эфиры на телеканале на государственном языке, записала украиноязычный трек и иногда обращается к подписчикам именно так, но в большинстве своем все ее посты написаны на русском и с сыном она говорит на языке страны-террористки.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинская певица Луна, которая также является бывшей супругой опального продюсера-предателя, фаната России Юрия Бардаша, спустя почти два года полномасштабной войны неожиданно изменила риторику по поводу языкового вопроса.

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