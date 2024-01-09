Экс-жена Мурата Налчаджиоглу впервые прокомментировала развод, а его новая девушка – послала хейтеров

Вторая жена турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – украинская визажистка Лилия Реус – впервые подтвердила, что их история любви закончилась. В то же время, новая избранница друга Украины – Анастасия Фокси – ответила хейтерам и послала их со своей страницы.

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Лилия Реус оставила краткий комментарий под одним из своих постов, а телеведущая, которая сейчас отдыхает с возлюбленным в Турции, опубликовала stories.

После того, как пара рассекретила свой роман, комментарии под постами Лилии Реус в основном содержат слова утешения и поддержки, а также обсуждения причины развода.

На одно из таких сообщений украинка ответила: "В жизни все бывает!" Других причин или деталей она не озвучила, а остальные комментарии на эту тему проигнорировала.

И пока пользователи сочувствуют Лилии Реус, на странице Анастасии Фокси появляется все больше негатива. Она обратилась к критикам и показала им "свое сделанное место".

"Мои любимые хейтеры, если вы думаете, что меня можно задеть вашей бестактностью и неуверенностью в себе, то вы глубоко ошибаетесь. То, что вы мне пишете – это не обо мне, это о вас. Отвечу первый и последний раз! Поберегите свои нервы. Не заходите к такой ужасной, некрасивой девушке, как я. Все очень просто: если вам кто-то не нравиться – не заходите на его страницу, не смотрите все эти отвратительные фото", – высказалась Анастасия Фокси.

Напомним, о разводе бывшего супруга Ани Лорак заговорили еще в октябре прошлого года, но пара не комментировала слухи. После празднования Нового года стало понятно, что Мурат Налчаджиоглу нашел себе новую даму сердца, которая имеет редкую особенность и популяризирует русский язык и музыку в блоге.

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