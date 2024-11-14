Марина Боржемская рассказала, что ее детям угрожают после смерти Вячеслава Узелкова

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, жизнь которого оборвалась 9 ноября, Марина Боржемская рассказала, что их дети Роберт и Оливия начали получать угрозы в сети. По словам фитнес-тренера, люди направляют негатив на ее потомков из-за надуманных историй о тяжелых отношениях в бывшей семье.

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Об этом женщина рассказала в своем Instagram. Она обратилась к отечественным медиа и пользователям соцсетей с просьбой прекратить спекулировать на сложной ситуации.

"Дорогие СМИ, я очень прошу перестать манипулировать смертью Вячеслава Узелкова. Вы подвергаете опасности моих детей, которые получают угрозы после ваших додуманных статей. Дети. Получают. Угрозы. Вы это понимаете?" – написала фитнес-тренер.

Марина Боржемская акцентировала внимание на том, что никто из хейтеров не знает, что на самом деле происходило в их семье. Супруги разорвали отношения 6 лет назад, после чего каждый начал жить собственную жизнь.

"Лучше помолитесь за душу Вячеслава, почтите память ушедшего человека и не направляйте свою агрессию на тех, кто остался в живых. Прошу вас воздержаться от манипуляций и спекуляций на этой ситуации", – добавила бывшая жена боксера.

Напомним, 9 ноября в возрасте 45 лет умер бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Федерация бокса Украины. Спортсмен ушел в засветы, потому что у него внезапно оторвался тромб.

В день смерти Узелкова его 15-летний сын Роберт вышел на связь в сети и разместил прощальный комментарий. Он отметил, что, несмотря на сложные отношения с папой, ему больно от потери. Со временем юноша столкнулся с большим количеством хейта, ведь раньше он отрекся отца. Роберт отметил, что поддерживал Узелкова во время его лечения и призвал людей включить мозг и не писать негатив в такой момент.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Узелкова совершил странный поступок после похорон отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи.

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