Сын Узелкова прокомментировал смерть отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи

Сын бывшего чемпиона мира по боксу Вячеслава Узелкова признался, что расстроен новостью о смерти отца, какими бы непростыми не были отношения с ним. 15-летний Роберт Узелков оставил у себя в Instagram небольшой пост, где оставил прощальный комментарий.

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"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", – написал Роберт у себя в Instagram.

Напомним, что бывший чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков скончался 9 ноября на 46-м году жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа Роберт публично отрекся от отца и заявил, что он страдал от оскорблений со стороны ближайшего родственника. Школьник также обвинил Вячеслава в угрозах и лжи. Как объяснил парень, он больше не будет терпеть поведения экс-боксера и советует всем, кто вступался за отца, пересмотреть свою позицию.

Ранее бывшая жена Узелкова, тренер проекта "Взвешенные и счастливые" (СТБ) Марина Боржемская признавалась, что бывший муж не давал ей покоя, закидывал гневными сообщениями, угрожал и запугивал.

Боржемская и Узелков прожили в браке 22 лет, разведясь в 2018 году. У пары родилось двое детей: Роберт (2009) и Оливия (2013).

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