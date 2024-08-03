'Его терпеть больше никто никогда не будет': сын Узелкова публично отрекся от отца и обвинил его во лжи

Сын-подросток украинского боксера Вячеслава Узелкова – Роберт – отрекся от отца и заявил, что он страдал от оскорблений со стороны ближайшего родственника. Школьник также обвинил отца в угрозах и лжи.

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Как объяснил Роберт, он больше не будет терпеть поведения Вячеслава и советует всем, кто вступался за отца, пересмотреть свою позицию. Соответствующий пост появился на странице сына боксера в Instagram.

Роберт начал текст, который написал на английском и украинском языках, с информации об исполнении Узелковым родительских обязанностей.

"Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников – это нормально для него, обзывать меня – тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи – тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он делал зло. То, что меня не пускают к нему – это ложь. Я сам не хочу его видеть из-за всей той боли, которую он мне принес", – написал подросток.

Он добавил, что хотел бы, чтобы пост-обращение прочитал боксер и поддержавшие его люди.

"Может, до него дойдет, что его терпеть больше никто никогда не будет. Уверен, что это он также назовет ложью. Отец, ты сделал все для того, чтобы я от тебя отвернулся. Теперь знай, что это пишет не мама, как ты говоришь, а я", – закончил Роберт.

Как писал OBOZ.UA, бывшая жена Узелкова, тренер проекта "Взвешенные и счастливые" (СТБ) Марина Боржемская признавалась, что бывший муж не давал ей покоя, закидывал гневными сообщениями, угрожал и запугивал.

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