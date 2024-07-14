Семья украинки Галины Хатчинс, которую Алек Болдуин застрелил на съемках 'Иржи', отреагировала на решение суда

Во время судебного заседания 12 июля актера Алека Болдуина признали невиновным в деле непреднамеренного убийства украинской оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма "Иржа", что возмутило семью погибшей. И хотя адвокаты подали ходатайство, запрещающее нарушать снова это дело, родные все еще не сдаются и заявляют, что "будут бороться до конца".

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Близкие и вдовец оператора попытаются снова привлечь к ответственности актера, который 21 октября 2021 года навел прицел на Галину Хатчинс и нажал на курок. Как пишет New York Post, соответствующее заявление в субботу перед зданием суда Санта-Фе, США, где проходили заседания, сделала прокурор Глория Олред, представляющая интересы семьи Хатчинс.

Это закрытие уголовного дела против Алека Болдуина никоим образом не освобождает его от ответственности. Это не меняет того факта, что он убил Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма "Иржа". Это не меняет того факта, что он стрелял из заряженного пистолета, нацелив его на человека", – сказала она.

Последние судебные заседания по факту убийства украинки продолжались с 10 июля. В тот же день Болдуину показали видео с моментом, когда медики пытались спасти жизнь потерпевшей. Во время просмотра он сидел с каменным лицом, периодически делая заметки, но внезапно положил руку на свой лоб и слегка склонил голову. Во время всего заседания жена Хиллари Томас пыталась поддержать мужа: когда можно было – говорила с ним и гладила по лицу.

Что известно о деле

Оператора Галину Хатчинс застрелили на съемках фильма "Иржа" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным, и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь. Пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Однако тогда сообщали, что они могут быть выдвинуты снова, если следствие предоставит необходимые доказательства. Они были найдены прокуратурой.

После экспертизы револьвера, из которого выстрелил актер, расследование снова возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Болдуину грозило до 18 месяцев пребывания за решеткой.

6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора. Именно она отвечала за пистолет Алека Болдуина. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

OBOZ.UA также писал, что 12 июля с Алека Болдуина сняли все обвинения, а адвокаты подали ходатайство из-за прекращения дела из-за одного нюанса.

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