МакSим выписали из больницы в инвалидной коляске: в сети показали видео

В сети появилось видео, как российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписывали из больницы после госпитализации с пневмонией. На видео видно, что артистку вывозили с клиники на инвалидной коляске.

Так, в кадре разглядеть певицу МакSим очень трудно: она была в черных очках и маске. Ее вывозили по пандусу из клиники на инвалидной коляске, поскольку артистка еще слаба и не может самостоятельно передвигаться. По кадрам, который опубликовал Telegram-канал Mash видно, что МакSим садят в автомобиль, который должен отвести ее домой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

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Также менеджер МакSим Яна Богушевская призналась, что звезда частично потеряла память после выхода из комы. Кроме того, у артистки часто кружится голова и трудности с дыханием.

"Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани", – говорила Богушевская изданию StarHit.

Ранее директор певицы Маргарита Соколова подтвердила, что артистку действительно выписывают домой и, по ее словам, звезда сама этого захотела. Представительница знаменитости также отметила, что теперь МакSим продолжит лечение на дому. Сама же певица хочет скорее обнять детей, поскольку боялась, что ей не удастся это сделать.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, МакSим поделилась с поклонниками первым снимком из больницы. На фото был изображен волонтер Леонид Краснер.