МакSим выписывают из больницы: прямая трансляция

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), которую ранее госпитализировали с пневмонией, выписывают из больницы. Теперь артистка продолжит лечение дома под профессиональным наблюдением.

Как рассказала менеджер знаменитости, звезда очень хочет обнять своих детей, так как думала, что уже не сможет это сделать. Об этом передает "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам представительницы МакSим, теперь она продолжит лечение на дому. Сама же певица хочет скорее обнять детей, поскольку боялась, что ей не удастся это сделать.

Кроме того, с артисткой на дому будет профессиональная помощь, чтобы она скорее восстановилась.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, МакSим (Марина Абросимова) поделилась с поклонниками первым снимком из больницы. В кадре был изображен волонтер Леонид Краснер.