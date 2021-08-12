МакSим обнародовала первое фото из больницы

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) поделилась с поклонниками первым снимком из больницы после того, как ее госпитализировали с пневмонией. В кадре был изображен волонтер Леонид Краснер.

Известно, что он стал волонтером в "красной зоне" во время пандемии коронавируса. Соответствующее фото артистка разместила на странице в Іnstagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке видно, как волонтер стоит в белом защитном костюме, на котором написано имя МакSим и фраза: "Здесь и сейчас".

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!" – написала певица.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришел к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

К слову, состояние здоровья 38-летней российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) улучшается с каждым днем. После того, как артистка пришла в сознание, она уже успела пообщаться с родными – мамой и двумя дочерьми: 12-летней Сашей и шестилетней Машей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Маргарита Соколова – заявила, что артистку в ближайшие недели могут выписать из больницы, куда она ранее попала с пневмонией. Сейчас знаменитость перевели в обычную палату, и она самостоятельно двигается.