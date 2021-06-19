Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ

Российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

На данный момент Абросимова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишут РИА Новости со ссылкой на представителя артистки. МакSим проходит лечение в одной из клиник в Москве.

"На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому", – сказано в сообщении.

Медики решили ввести певицу в состояние комы, чтобы избежать кислородного голодания. В таком состоянии Марина Абросимова пробудет несколько дней, при этом прогнозы врачей "достаточно позитивные".

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После того, как удастся очистить легкие, МакSим будут постепенно выводить из комы и следить за тем, как ее организм реагирует на лечение.

Певица попала в больницу несколько дней назад. Ее самочувствие начало ухудшаться, и на концерте 13 июня она выступала с температурой тела 39 градусов. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

"На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", – написала Абросимова три дня назад.

Она извинилась перед поклонниками за то, что выступление, запланированное на субботу, 19 июня, пришлось отменить из-за болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня популярная российская певица МакSим отметила свое 38-летие. Она успела прославиться в 2000-х, но позже ее творческая карьера утихла.