Коронация Чарльза III: король прибыл в Вестминстер, где его ждут 2000 гостей. Онлайн-трансляция с фото и видео
В Лондоне, Великобритания, 6 мая собрались уважаемые мировые лидеры, королевская семья и подданные Соединенного Королевства, чтобы стать свидетелями исторического события – коронации старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза III и его супруги Камиллы. Приветствовать монарха приехали 2000 гостей, среди которых и делегация из Украины – первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Торжественное шествие в Вестминстерское аббатство началась в 12:20 по Киеву, а служба ожидается в 13:00.
Торжества продлятся до 16:30 и завершатся поздравлением правителя с балкона Букингемского дворца. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первой за 70 лет коронации в Великобритании (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).
Что запланировано 6 мая
– В 12:20 процессия с каретой, военными и во главе с королем и королевой пройдет по Лондону в Вестминстерское аббатство.
– В 13:00 начнется церковная служба, свидетелями которой станут уважаемые гости короля, которые с утра прибывают на место коронации. Во время церемонии Чарльза III представят народу, после чего он провозгласит торжественную клятву, пройдет этапы помазания, состоится инвеститура и король и сойдет на престол.
– После службы король и королева отправятся в Букингемский дворец и выйдут на балкон. Всех гостей и подданных ждет шоу британской авиации, которая закроет первый день торжественной коронации. Всего британцы будут праздновать трое суток, поэтому в понедельник в Великобритании – выходной.
Больше о приглашенных гостях и программе 3-дневного празднования – читайте в нашем материале.
Украинцы на коронации
Супруга президента Украины прибыла в Лондон два дня назад, где уже успела пообщаться с монархом, Кейт Миддлтон и другими представителями королевской семьи. Елена Зеленская также посетила Даунинг-стрит по приглашению премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.
Текстовая трансляция (дополняется)ʼ
13:16. Правитель говорит клятву и целует Библию.
13:13. Короля представляют народу. Это первая часть службы.
13:09. "Боже, храни короля Чарльза", – звучит в зале.
13:05. Началась торжественная коронация короля и королевы, которую проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Велби.
13:03."Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы служить", – сказал монарх.
13:01. Под пение хора за мужем вошла королева Камилла.
12:58. Его Величество в сопровождении пажей зашел к гостям. Какую миссию выполняет его внук Джордж, можно прочесть здесь.
12:57. В зал торжественно занесли корону. Подробнее о ней и мужском "проклятии" – читайте здесь.
12:54. Перед Его Величеством встали приглашенные главы государств и королевские особы.
12:50. Король заходит в Вестминстер, где его с нетерпением ждут около 2 тысяч гостей.
12:45. Процессия подъезжает к Вестминстерскому аббатству с оркестром и военными.
12:41. В Вестминстерское аббатство прибыли сыновья Чарльза III – принцы Уильям и Гарри. Также в зал зашла Кейт Миддлтон и принцесса Беатрис.
12:40. На коронацию продолжают прибывать гости. Среди них: король и королева Испании, премьер-министр Канады с супругой, король Швеции с кронпринцессой, президент Франции с первой леди, экс-премьер Борис Джонсон с женой и другие.
12:35. Монархов сопровождают военные.
12:30. Король Чарльз III и королева Камилла направляются в Вестминстерское аббатство.
12:23. Началась видеотрансляция коронации. Смотреть можно здесь.
12:20. Подали карету.
12:15. В Вестминстерское аббатство прибыли почти все гости. Ожидается прибытие короля и королевы.
12:10. У дворца начались задержания из-за нарушения общественного порядка.
12:06. Появились первые фотографии короля Чарльза III.
11:55. В Вестминстерское аббатство продолжают прибывать гости, среди которых не только лидеры государств, но и звезды. Поздравить короля приехала певица Кэтти Перри, первая леди США Джилл Байден и украинская делегация – Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.
11:30. Король Чарльз III с женой на авто прибыл в Букингемский дворец, откуда начнется шествие
Следует заметить, что многие украинцы называют короля Великобритании Карлом III, как это делают в России. Впрочем, корректно называть нового правителя именно Чарльзом III, считают украинские литераторы. Подробнее, почему так – читайте по ссылке.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в то время как на коронации Елизаветы II было более 8000 человек, ожидается, что на церемонии Чарльза III будет всего 2000 человек. Это событие пройдет с меньшим размахом, чем в 1953 году. Однако на подготовку была выделена рекордная сумма – 250 млн фунтов стерлингом.
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