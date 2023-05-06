Коронация Чарльза III: король прибыл в Вестминстер, где его ждут 2000 гостей. Онлайн-трансляция с фото и видео

В Лондоне, Великобритания, 6 мая собрались уважаемые мировые лидеры, королевская семья и подданные Соединенного Королевства, чтобы стать свидетелями исторического события – коронации старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза III и его супруги Камиллы. Приветствовать монарха приехали 2000 гостей, среди которых и делегация из Украины – первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Торжественное шествие в Вестминстерское аббатство началась в 12:20 по Киеву, а служба ожидается в 13:00.

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Торжества продлятся до 16:30 и завершатся поздравлением правителя с балкона Букингемского дворца. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию первой за 70 лет коронации в Великобритании (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Что запланировано 6 мая

– В 12:20 процессия с каретой, военными и во главе с королем и королевой пройдет по Лондону в Вестминстерское аббатство.

– В 13:00 начнется церковная служба, свидетелями которой станут уважаемые гости короля, которые с утра прибывают на место коронации. Во время церемонии Чарльза III представят народу, после чего он провозгласит торжественную клятву, пройдет этапы помазания, состоится инвеститура и король и сойдет на престол.

– После службы король и королева отправятся в Букингемский дворец и выйдут на балкон. Всех гостей и подданных ждет шоу британской авиации, которая закроет первый день торжественной коронации. Всего британцы будут праздновать трое суток, поэтому в понедельник в Великобритании – выходной.

Больше о приглашенных гостях и программе 3-дневного празднования – читайте в нашем материале.

Украинцы на коронации

Супруга президента Украины прибыла в Лондон два дня назад, где уже успела пообщаться с монархом, Кейт Миддлтон и другими представителями королевской семьи. Елена Зеленская также посетила Даунинг-стрит по приглашению премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.

Текстовая трансляция (дополняется)ʼ

13:16. Правитель говорит клятву и целует Библию.

13:13. Короля представляют народу. Это первая часть службы.

13:09. "Боже, храни короля Чарльза", – звучит в зале.

13:05. Началась торжественная коронация короля и королевы, которую проводит архиепископ Кентерберийский Джастин Велби.

13:03."Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы служить", – сказал монарх.

13:01. Под пение хора за мужем вошла королева Камилла.

12:58. Его Величество в сопровождении пажей зашел к гостям. Какую миссию выполняет его внук Джордж, можно прочесть здесь.

12:57. В зал торжественно занесли корону. Подробнее о ней и мужском "проклятии" – читайте здесь.

12:54. Перед Его Величеством встали приглашенные главы государств и королевские особы.

12:50. Король заходит в Вестминстер, где его с нетерпением ждут около 2 тысяч гостей.

12:45. Процессия подъезжает к Вестминстерскому аббатству с оркестром и военными.

12:41. В Вестминстерское аббатство прибыли сыновья Чарльза III – принцы Уильям и Гарри. Также в зал зашла Кейт Миддлтон и принцесса Беатрис.

12:40. На коронацию продолжают прибывать гости. Среди них: король и королева Испании, премьер-министр Канады с супругой, король Швеции с кронпринцессой, президент Франции с первой леди, экс-премьер Борис Джонсон с женой и другие.

12:35. Монархов сопровождают военные.

12:30. Король Чарльз III и королева Камилла направляются в Вестминстерское аббатство.

12:23. Началась видеотрансляция коронации. Смотреть можно здесь.

12:20. Подали карету.

12:15. В Вестминстерское аббатство прибыли почти все гости. Ожидается прибытие короля и королевы.

12:10. У дворца начались задержания из-за нарушения общественного порядка.

12:06. Появились первые фотографии короля Чарльза III.

11:55. В Вестминстерское аббатство продолжают прибывать гости, среди которых не только лидеры государств, но и звезды. Поздравить короля приехала певица Кэтти Перри, первая леди США Джилл Байден и украинская делегация – Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.

11:30. Король Чарльз III с женой на авто прибыл в Букингемский дворец, откуда начнется шествие

Следует заметить, что многие украинцы называют короля Великобритании Карлом III, как это делают в России. Впрочем, корректно называть нового правителя именно Чарльзом III, считают украинские литераторы. Подробнее, почему так – читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в то время как на коронации Елизаветы II было более 8000 человек, ожидается, что на церемонии Чарльза III будет всего 2000 человек. Это событие пройдет с меньшим размахом, чем в 1953 году. Однако на подготовку была выделена рекордная сумма – 250 млн фунтов стерлингом.

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