Елена Зеленская прибыла в Великобританию на коронацию Чарльза III: как ее встретили и что уже успела сделать первая леди

Накануне супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла в Великобританию, где 6 мая состоится коронация Чарльза III. В тот же день первая леди посетила Даунинг-стрит по приглашению Премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.

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Как известно, в Великобритании на следующей неделе также начнется важное для Украины событие – Евровидение-2023, поэтому во время своего визита Елена Зеленская поблагодарила за организацию конкурса от имени Украины. OBOZREVATEL решил показать и рассказать, что успела сделать первая леди за день (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы учим ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми", – сказала супруга Премьер-министра Великобритании при встрече с украинкой.

На ней были горчичного цвета брюки и голубая рубашка, так что образ напоминал украинский флаг. Елена Зеленская пришла на Даунинг-стрит в темно-синем костюме.

Вместе с друзьями Украины супруга главы независимого государства посетила Британскую библиотеку. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Британская библиотека организует многочисленные мероприятия, посвященные украинской культуре и литературе.

Вместе с генеральным директором заведения сэром Роли Китингом Елена Зеленская открыла украинскую книжную полочку. После этого первые леди двух стран пообщались с украинскими детьми и прочли для них произведения писателя Владимира Никитенко.

Елена Зеленская также обсудила с партнерами Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в июне в Лондоне, и дала понять, что украинцы ждут конкретных результатов и решений. Также первая леди Украины пригласила жену Риши Сунака на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве и посвящен теме ментального здоровья.

Напомним, коронация британского правителя начнется 6 мая. Церемония будет традиционно проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Празднование коронации продлится три дня, так что британцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая. Все подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в молодости Чарльза называли секс-символом своего поколения, поэтому не удивительно, что за его внимание боролись аристократические красавицы и известные звезды. Посмотреть на принца в лучшие годы – можно по ссылке.

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