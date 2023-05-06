Букингемский дворец оказал особую честь Елене Зеленской в день коронации Чарльза III. Фото

До исторического события – коронации Чарльза III и его супруги Камиллы остались считанные часы. Первая леди Украины Елена Зеленская не смогла пропустить данное торжество, потому прибыла в Лондон, где уже успела пообщаться с монархом, Кейт Миддлтон и другими представителями королевской семьи. В день церемонии Букингемский дворец решил выразить уважение нашей стране, главе государства и его супруге.

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На официальной странице королевской семьи в Instagram появился фотоотчет со светского приема. Кадр с Еленой Зеленской, Денисом Шмыгалем и Чарльзом III красуется первым в галерее. К слову, их запечатлели во время теплой беседы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Елена Зеленская предстала в черном костюме от украинского бренда, с макияжем в нюдовых тонах и брошью от Руслана Багинского. Она сделала аккуратную прическу и дополнила образ золотыми украшениями. На снимке первая леди и монарх приветливо улыбаются друг другу.

"Этим вечером король и другие члены королевской семьи приветствовали глав государств и зарубежных гостей в Букингемском дворце в преддверии коронации", – написано в социальной сети. На фотокарточках также видим принца Уильяма с Кейт Миддлтон, Джилл Байден и других.

Напомним, коронация Чарльза III и Камиллы начнется в 13:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире можно будет на британских телеканалах BBC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News или на YouTube-канале Sky News. Празднование коронации будет длиться три дня.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в то время как на коронации Елизаветы II присутствовало более 8000 человек, ожидается, что на церемонии Чарльза III будет только 2000 человек. Данное событие пройдет с меньшим размахом, чем в 1953 году. Однако на подготовку была выделена рекордная сумма – 250 млн фунтов стерлингом.

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